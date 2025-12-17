Taux : les bons du Trésor japonais poursuivent leur chemin de croix

Il ne se passe pas grand chose sur l'obligataire en cette séance enchâssée entre la publication du "NFP" et les chiffres de l'inflation demain.



Les échanges pourraient s'animer avec plusieurs interventions de membres de la FED d'ici vendredi, mais le point d'orgue se situera vendredi, très tôt le matin avec l'annonce de BoJ (95% de consensus pour une hausse du taux directeur de +,0,25% à 0,75%.

Ce matin, toutes maturités de bons du Trésor nippons ont égalé ou battu des records historiques : record de 18 ans sur le "10 ans" (+4PTs à 98,2%), sur le "30nans" (+1,2 à 3,352%) et le "40 ans" (+1Pt à 3,67%.

Le pertes de la BoJ et des fonds de retraite japonais deviennent abyssales, à peine compensée par les gains sur les ETF "actions".

les T-Bonds demeurent sables (les taux n'ont pas d'incidence sur les -1,2% du Nasdaq).



Ailleurs, en occident, cela fait 3 semaines que les investisseurs trouvent une excuse pour ne rien faire, dans l'attente de "trimestriels majeurs", d'une déclaration d'un membre de la FED (cela va déferler ces prochains jours), d'une "stat"... et justement nous nous situons à la veille d'une publication clé sur l'inflation aux Etats-Unis, qui devrait conditionner les anticipations de baisses de taux pour l'année 2026.



Le "NFP" publié la veille n'a pas constitué le "market mover" espéré : selon le département du Travail, 64.000 créations d'emplois ont été relevées le mois dernier (14.000 de plus que prévu) et le taux de chômage est remonté à 4,6% en novembre, au plus haut depuis quatre ans, mais toujours dans la zone du "plein emploi".



Le T-Bonds US se dégradent à la marge avec +1Pt sur le "10 ans" 4,159% et +1Pt sur le "30 ans" à 4,832%.



Légère tension persistante en zone Euro avec des OAT à +2Pts 3,572% et +1,5Pts sur le Bund à 2,863%.

Meilleure performance du jour pour les "Gilts" avec -4,2Ps à 4,479%.



