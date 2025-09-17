Taux : les BTP italiens désormais mieux traités que nos OAT à '10 ans'

Publié le 17/09/2025 à 19:27 Partager

Quelques ventes affectent les T-Bonds US : longtemps inchangés (pivot 4,015/4,025%), une petite tension est apparue un peu après 16H30, puis s'est aggravée à partir de 18H20.

Le '10 ans' US voit son rendement tester les 4,0500%, soit +2,5Pts, le '30 ans' reste figé vers 4,6500%, le '2 ans' affiche +1,3Pt vers 3,548%.



Cette tension n'a apparemment rien à voir avec les mises en chantier de logements aux Etats-Unis en août 2025 (publiées à 14H30) : le Département du Commerce fait état d'une chute de 8,5% par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1 307 000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Les permis de construire de logements américains, censés préfigurer les mises en chantier futures, se sont également contractées, de -3,7% le mois dernier, à 1 312 000, alors que les achèvements de logements ont au contraire progressé de 8,4% à 1 608 000.



Principal rendez-vous de la semaine : la Fed publiera ce soir à 20h un communiqué à l'issue de deux jours de réunion du FOMC, son comité de politique monétaire, qui sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Pour se mettre dans l'ambiance, la Banque centrale du Canada a annoncé une baisse de son taux directeur de 25 points à 2,50%, conformément au consensus.

Dans son communiqué, la BC invoque une croissance démographique ralentie et la faiblesse du marché du travail : les dépenses des ménages devraient en souffrir dans les mois à venir et peser sur la croissance.

La FED pourra au moins reprendre à son compte l'argument du marché du travail en berne, en revanche, la consommation va toujours très fort avec une hausse des ventes de détail de +0,6% en août après +0,5% en juillet aux Etats Unis : la croissance du 3ème trimestre devrait rester soutenue.



Mais la pression de la Maison Blanche sur Jerome Powell ne cesse de s'accentuer en faveur d'une baisse volontariste des taux : selon le baromètre FedWatch du CME Group, les traders tablent avec une probabilité de l'ordre de 96% sur une baisse de taux de 25 points de base, les 4% restants envisageant une réduction plus agressive de 50 points.



Cet assouplissement pourrait par ailleurs se prolonger d'ici à la fin de l'année, puisque la probabilité d'une nouvelle baisse du coût du crédit en octobre est aujourd'hui estimée à près de 77%, et celle d'un autre geste au mois de décembre à quelque 71%.



Afin de pouvoir affiner leurs anticipations, les investisseurs attendent surtout de prendre connaissance des nouvelles prévisions de croissance et d'inflation de l'institution, mais surtout des éventuelles modifications que Jerome Powell apportera à son discours.



'Il est peu probable que Powell s'engage sur un calendrier, des objectifs ou sur de futures réductions de taux, mais il pourrait bien indiquer la voie baissière dans laquelle les taux vont aller, en vue d'un retour vers une politique pouvant être qualifiée de neutre', indique Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.



'Si de telles remarques peuvent sembler a priori relativement anodines, elles représentent malgré tout un risque négatif pour les marchés, sachant que ces derniers intègrent un assouplissement de 75 points de base dès cette année et un retour à un taux terminal de 3% d'ici à la fin juin 2026, un niveau ambitieux qui semble presque impossible à atteindre', juge le stratège.



Depuis quelques semaines, les investisseurs redoutent par ailleurs que la Fed se résigne ce soir à annoncer une baisse de taux 'forcée' qui pourrait les contraindre à revoir leur scénario favorable actuellement basé sur une conjoncture en mode 'Boucle d'or' ('Goldilocks'), c'est-à-dire une croissance ni trop rapide, ni trop lente, et à endosser l'hypothèse moins glorieuse d'une 'stagflation' (croissance faible et inflation tenace) actuellement privilégiée par certains.



'Toutes les baisses de taux ne se valent pas', rappelle Charu Chanana, la directrice des investissements chez Saxo.



'Si les mesures de soutien sont justifiées par une dégradation de la croissance ou des craintes de récession, alors les bénéfices des entreprises pourraient diminuer', souligne-t-elle. 'Dans ce cas, le soulagement au niveau des valorisations apporté par des taux d'intérêt moins élevés ne résisterait pas à la détérioration des fondamentaux', prévient la stratégiste.



'Certes, la Fed est actuellement en train de changer de braquet, mais ce sont l'inflation, la croissance et la situation politique qui détermineront la tendance sur les marchés', conclut-elle.



En zone euro, le marché a pris connaissance dans la matinée des chiffres définitifs de l'inflation en août : ils confirment que l'évolution des prix est revenue à un niveau proche de l'objectif de la BCE.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du '10 ans' allemand efface -2Pts vers 2,6750%, contre -1Pt vers 3,4800% pour l'OAT française, donnant un 'spread' stable vers 80 points de base (+80,5).

Plus au Sud, les BTP italiens se détendent de -2,5Pts vers 3,486% : cette fois, c'est acté, le '10 ans' italien est mieux traité que le '10 ans' Français, tout comme les Bonos espagnols qui ont depuis longtemps dépassé nos OAT avec un rendement de 3,233 (-1,8Pt), soit un 'spread' de -25Pts.



Petite embellie également sur les 'Gilts' britanniques qui effacent -1,7Pt vers 4,6240%.



Journée calme au Japon ('10 ans' inchangé à 1,594%) après la forte tension de la veille.