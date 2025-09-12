Taux : les gains de la semaine s'évaporent, malgré baisse 'confiance' de 'l'U-Mich'

Une semaine entamée de façon très positive, avec des baisses de rendements de -10Pts sur les Bunds, BTP, AOT, T-Bonds, s'achève de façon assez décevante, et en 48H, presque tout le terrain gagné a été reperdu entre jeudi soir et ce vendredi.



Le T-Bonds tombés à 3,994% jeudi voient leur rendement grimper de +6,5Pts vers 4,0750% et se rapprocher des 4,085% de vendredi dernier.



C'est un mouvement assez contre-intuitif, surtout après la publication d'une baisse de la confiance des ménages américains qui renforce l'hypothèse d'une série de 3 baisses des taux d'ici fin 2025.



Dans le détail, l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan se solde par une chute de -3,2Pts de son indice de confiance, à 55,4, contre 58,2 en août, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un repli moins marqué à 58.



Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établi à 61,2 contre 61,7 le mois dernier, celui qui mesure l'évolution de leurs anticipations a chuté plus lourdement pour s'établir à 51,8 contre 55,9 en août.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, met en évidence un pessimisme plus particulièrement marqué chez les ménages à revenus faibles et moyens, sur fond d'inquiétudes concernant le marché du travail et l'inflation.



Les perspectives financières des consommateurs se sont également détériorées puisque l'évaluation de leur situation actuelle comme de leurs anticipations à un an ont toutes deux reculé d'environ 8%.



La politique commerciale reste par ailleurs un sujet d'inquiétude central, montre l'étude, environ 60% des consommateurs ayant spontanément mentionné l'impact des droits de douane sur l'activité dans leurs réponses, d'après Joanne Hsu.

Quant à leurs anticipations d'inflation à un an, elles sont restées stables à 4,8%, inchangées par rapport au mois d'août, montre le rapport.



A noter que '30 ans' repasse de 4,65 à 4,702%, le '2 ans de 3,5300 à 3,573%..



En Europe, pas de 'stats' au menu mais un suspens relatif au verdict de Fitch sur notre dette : les détenteurs d'OAT ne se montrent pas plus inquiets d'un risque de dégradation de notre dette de 'AA' à simple 'A'.



'À première vue, les marchés avaient déjà pris acte de la chute du gouvernement Bayrou', soulignent les équipes de Norman K France, qui notent que le CAC a réussi à combler progressivement les pertes essuyées à la suite de l'annonce du vote de confiance.



Le rendement des OAT françaises se retend de +6,2Pts à 3,502% (+5,3Pts en hebdo)... mais cette dégradation est générale puisque le Bund allemand (+6,1Pts) oscille autour de 2,714% (soit un 'spread' qui reste inférieur à 80 pb, un niveau jugé acceptable pour les marchés) et les BTP italiens se tendent de +6,6Pts à 3,5480%.



Les investisseurs n'ont guère réagi au discours plus prudent de la BCE, dont la présidente Christine Lagarde a estimé hier que le processus de désinflation était désormais terminé en zone euro, des déclarations qui semblent valider l'ouverture d'une séquence de stabilité des taux directeurs sur le Vieux Continent.



