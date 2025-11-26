Taux : les 'Gilts' britanniques en vedette avec le budget UK

Les marchés obligataires US s'apprêtent à faire un "pont" de 4 jours pour cause de "Thanksgiving" (même pas une demi-séance ce vendredi 28 comme sur les actions) et les initiatives semblent limitées, faute de "market movers" ce mercredi.



Par ailleurs, le "risk-on" sur les indices US (+1% en moyenne) fait un peu d'ombre aux T-Bonds qui se retendent de +1Pt sur le "10 ans" à 4,01%, le "30 ans" se fige vers 4,656%, le "2 ans" se tend de +3Pts vers 3,488%.



Bonne nouvelle sur le front du prix de l'énergie (composante inflationniste) avec un baril qui reste très sage : le WTI recule de 0,2%, à 57,9$ et ne réagit pas à la publication des stocks de pétrole aux USA.

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis progressent de +2,8Mns barils, à 426,9 millions de barils lors de la semaine du 17 novembre.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont également progressé de 1,1 million de barils (stables la semaine précédentes) tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 2,5 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 92,3% de leur capacité opérationnelle (+2%) au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour.



Sur le compartiment obligataire européen, le rendement de l'OAT à 10 ans efface -1Pt à 3,396% pour un Bund de même échéance inchangé à 2,673%; les BTP effacent également -1Pt à 3,391%.

Une fois n'est pas coutume, les "Gilts" UK survolent le classement avec -7Pts vers 4,425% après la présentation d'un budget 2026 qui inclut une hausse de près de 30Mds£ des recettes fiscales et une réduction de l'objectif d'inflation... ce qui pourrait permettre à la Bank of England de reprendre ses baisses de taux.