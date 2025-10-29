Taux : les marchés se figent avant une décision de la FED sans suspens

Toujours pas de 'stats' pour animer les échanges aux Etats Unis, et les marchés US ont appris à faire sans... et s'en accommodent très bien.



Mais la prudence l'emporte depuis le début de la semaine et les initiatives sont gelées dans l'attente du communiqué de la FED ce mercredi à 19H : la réduction de -25Pts du taux directeur étant jouée d'avance, ainsi que celle de décembre (à 92% selon FedWatch), les questionnement portent sur la poursuite en direction des 3% en 2023, alors que l'inflation semble avoir du mal à refluer sous ce palier.

Sans oublier une croissance résiliente mesurée à 3,8% au 2ème trimestre et anticipée à 2,3 ou 2,5% par de nombreux économistes, ce qui supposerait un taux directeur 'neutre' d'au minimum 5%.



Pour Wall Street, le 'full risk on' est de retour de manière hégémonique depuis le vendredi 24 avec 4 records consécutifs, et même 4 'gaps' d'affilée sur le Nasdaq: l'optimisme a ressurgi vendredi dernier sur la question des relations commerciales sino-américaines (déclarations de Scott Bessens concernant un accord imminent) et cela a été confirmé mardi soir par Donald Trump qui affirme avoir bon espoir de conclure un accord avec la Chine ce jeudi à Séoul.



'On s'attend à ce que les deux dirigeants parviennent à un accord qui permettra d'apaiser les récentes tensions', pronostiquent les stratégistes de Danske Bank. 'Mais s'ils échouent, les actifs à risque pourraient vite s'enflammer de nouveau', préviennent-ils.



Les rendements souverains américains varient peu depuis une semaine dans l'anticipation d'une Fed plus accommodante: les T-Bonds pâtissent à peine du climat 'risk-on' du moment, le rendement du papier à dix ans se retend de +2,2Pt vers 4,015%, le '30 ans' prend +3Pts à 4,577%, le '2 ans' +2Pts à 3,514%.



Sur le Vieux Continent, le taux du dix ans allemand longtemps figé vers 2,62% prend 1Pt à 2,628% tandis que celui de l'OAT reste stable à 3,402% et le BTP italien reste devant l'OAT avec 3,384 (-1,6Pt également), et outre-Manche les 'Gilts' stagnent vers 4,3950%.