Taux : les maturités longues battent des records dans plusieurs pays

Il est beaucoup question de la tension des taux longs en France causée par la perspective de voir François Bayrou perdre son pari sur le vote de la confiance, synonyme de chute de son gouvernement, ce qui ouvrirait une période de grande incertitude politique avec la crainte d'une 'France ingouvernable' et pas de projet de budget incluant des mesures de maîtrise des déficits.



Mais la France n'est pas le seul pays à voir les taux longs se tendre cette semaine puisque c'est également le cas pour les Etats Unis, le Royaume Uni, le Japon, avec des niveaux de rendement record sur des maturités longues comme le '30 ans'.

Il n'y avait pas de 'stats' cruciales au menu ce mercredi, donc pas de catalyseurs, la tendance de fond -lourde- s'est simplement perpétuée sans s'intensifier... mais l'agenda'macro' sera dense demain avec le PIB révisé aux Etats Unis puis l'inflation vendredi.



'Septembre n'a jamais été aussi lourd d'enjeux', estime Fidel Martin, le président d'Exoé, une plateforme dédiée aux professionnels de la gestion d'actifs, mettant en avant à la fois un risque d'instabilité politique aiguë, de paralysie institutionnelle et de pression accrue sur les finances publiques et les marchés financiers.



Les T-Bonds n'ont guère bougé ce mercredi : les T-Bonds stagnent vers 4,255%, le '2 ans' se détend de -1,7Pt vers 3,627%... mais le '30 ans' se tend de +3Pts vers 4,938%.



Il existe un risque que Wall Street se soit emballé un peu vite suite aux propos 'dovish' de Jerome Powell à Jackson Hole: une baisse de taux en septembre semble acquise mais d'autres assouplissements d'ici fin 2025 sont loin d'être acquis compte tenu de l'impact probable des droits de douane imposés par Donald Trump.



Goldman Sachs estime que les entreprises US vont répercuter un peu plus de 2/3 des 'sur-tarifs' aux consommateurs (67%) et les 33% restants viendront réduire leurs marges.



En Europe, pas de chiffre à se mettre sous la dent mais l'indice de confiance 'GFK' est attendu en repli en Allemagne où le marché de l'emploi se dégrade (il y a beaucoup de postes à pourvoir mais les compétences font de plus en plus défaut).



Le rendement des Bunds se détend de -2,5Pt vers 2,697% tandis que le rendement de nos emprunts d'Etat à dix ans (OAT) se tend de +1,3Pt au-dessus de 3,515%, alors qu'il évoluait encore autour de 3,38% vendredi (+13,5Pts).



Ceci a pour effet une augmentation du 'spread' - c'est-à-dire l'écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT française - de 66,6 à 81,5 points de base en 72h, les investisseurs s'inquiétant d'une possible dégradation de la note de la dette française chez les grandes agences de notation.

A noter que le 'spread' avec le '10 ans' italien (BTP à 3,602%) a chuté sous les 10Pts de base (un peu plus de 8,5Pt) par rapport à nos OAT qui accusent désormais un handicap de +20Pts par rapport aux Bonos espagnols.



Outre Manche, les 'Gilts' retrouvent des niveaux de crise, à plus de 4,74%... et le '30 ans' UK affichait ce matin un rendement record de 5,600%: c'est le 6ème mois de progression consécutive, l'année à démarré à 5,15% sur le '30 ans'.



Au Japon, la tension des taux longs semble tout aussi inexorable : le '30 ans' rajoute +3,3Pts de base à 3,235% -nouveau record- alors qu'ils affichaient moins de 2,3% au 1er janvier 2025... et le '40 ans' est passé de 2,5350% à 3,455%, son nouveau record absolu ce 27 août.