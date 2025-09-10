Taux : les rendements reprennent leur embellie, sauf les 'Gilts' UK

Les turbulences politiques ont cessé d'impacter les OAT depuis fin août, depuis, le marché de la dette française a fait preuve d'une relative sérénité et le rendement de l'OAT retrouve les mêmes niveaux que le 25 août dernier (l'OAT s'échange sous les 3,50%), et elles ont amélioré leur position par rapport au Bund (la nomination de Mr Sébastien Lecornu à Matignon incarne 'le changement dans la continuité' de la politique menée par l'Elysée et appréciée des marchés.



Le rendement de l'OAT à dix ans se détend ce 10 septembre de -1,5Pt vers 3,4600%, soit un spread d'environ 80 points de base par rapport au Bund de même échéance (-1Pt à 2,655%).



Si cet écart n'a rien d'alarmant, il devrait rester au coeur de l'attention des intervenants au cours des prochains jours, d'autant que le taux français de référence reste très proche de celui des BTP italiens, qui ressort actuellement à 3,500%, ce qui conduit certains observateurs à considérer que le coeur de la zone euro est en train de devenir sa 'périphérie'.



Les T-Bonds US se détendent de nouveau, de -2,7Pts sur le '2035' (vers 4,045%) alors investisseurs ont pu se rassurer à 14h30 avec les prix à la production (PPI), ressortis en baisse à 2,6% en août, contre 3,3% au mois de juillet.

Les analystes tablaient sur une progression de 0,3 %, après une hausse de 0,7 % au mois de juillet (un chiffre révisé de +0,9 %).

En rythme annuel, la hausse retombe à +2,6 %, loin des prévisions de +3,3 %.



En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l'indice des prix à la production a également reculé de 0,1 % en août, contre une estimation de +0,3 % et un précédent à +0,7 % (chiffre révisé de +0,9 %).

En rythme annuel, il a augmenté de 2,8 %, alors qu'il était attendu à +3,5%.

Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,1% en juillet 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,2% en juin (révisée par rapport à l'estimation initiale qui était de +0,1%).



De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 1,4% en juillet, après une hausse de 0,7% en juin, donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- en recul de 1,29 à 1,28 mois.



Enfin, les 'Gilts' britanniques évoluent à contre courant avec un écart de +0,7Pt à 4,615%.