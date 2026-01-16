Taux : les rendements se retendent brusquement aux US avec les annonces de Trump

Publié le 16/01/2026 à 17:19 - Modifié le 16/01/2026 à 17:23 Partager

L'agenda "macro" est plutôt clairsemé ce vendredi mais en l'absence de "market movers", la tendance des marchés obligataires demeure lourde, notamment les T-Bonds US avec un "10 ans" qui se tend de +5,4Pts vers 4,22% (+5Pts sur la semaine), le "2 ans" rajoute +3,6Pts à 3,6030% (+5 hebdo également), le "30 ans" +2 à 4,8210%.



Il faut dire que tous les chiffres publiés cette semaine attestent d'une grande robustesse du marché du travail et de l'activité : tendance largement confirmée aujourd'hui par la production industrielle des Etats-Unis qui s'est accrue à nouveau de 0,4% en décembre (+0,4% en novembre), selon la Réserve fédérale.



Dans le détail, la production manufacturière proprement dite a augmenté de 0,2% en décembre, mais celle du secteur minier a chuté de 0,7% tandis que celle des "utilities" (notamment les fournisseurs d'énergie) a au contraire grimpé de 2,6%.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,2 point, à 76,3% en décembre, un niveau toutefois inférieur de 3,2 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).



En ce qui concerne les perspectives d'inflation, Donald Trump presse le Congrès à promulguer le Great Healthcare Plan (le Grand Plan de Santé), un plan complet visant à réduire le prix des médicaments, à diminuer les primes d'assurance, à tenir les grandes compagnies d'assurance pour responsables et à maximiser la transparence des prix.



Une autre annonce vient de tomber et elle concerne le Groënland que Trump souhaiterait racheter au Danemark... et ce serait également à crédit, ce qui provoque une tension sur le rendement des T-Bonds (NB, les marchés US seront fermés ce lundi 19 qui est férié).



Pas beaucoup de nouvelles "macro" en Europe mais nos émissions souveraines suivent la tendance impulsée par les T-Bonds avec +2,6Pts sur les Bunds à 2,843%, +3,3Pts sur nos OAT à 3,523%, et +2,2Pts sur les BTP italiens à 3,427%.



Les Gilts UK sont relativement épargnés avec une quasi stagnation à 4,402% (+1Pt).