Taux : les T-Bonds observent sans émotion la montée des tensions Trump/Powell

Publié le 12/01/2026 à 17:08 Partager

Donald Trump est sur tous les fronts, enivré de son sentiment de toute puissance : après Nicolas Maduro, qu'il a fait enlever et incarcérer, il tente maintenant d'envoyer Jerome Powell derrière les barreaux (c'est ainsi qu'il l'entend), pour cause de malversations supposées, relatives au dépassement du budget de rénovation des locaux de la FED... pour quelques centaines de millions de dollars.



Quand les programmes de défense dépassent presque à chaque fois l'enveloppe initiale de plusieurs... dizaines de milliards de dollars, aucun patron des firmes d'armement n'est jamais été inquiété, ni menacé de finir devant les tribunaux.



Pour la première fois depuis le début de son double mandat, Jerome Powell a décidé de riposter de façon "officielle" dans les médias, expliquant qu'il s'agit d'un "prétexte" pour faire pression sur la Réserve fédérale, qui ne baisse pas suffisamment ses taux aux yeux du locataire de la Maison Blanche (elle aussi est en pleins travaux, sur ordre de Donald Trump, et sans même avoir reçu d'autorisation explicite du Congrès !).



Si cela ne crée pas de gros remous sur les T-Bonds US ni sur Wall Street (qui s'effrite sans intensité), en revanche cette guerre ouverte entre les deux hommes les plus puissants du pays a des répercussions sur le FOREX (le Dollar Index lâche -0,4%, l'Euro reprend +0,5 à +0,6%) et sur les métaux précieux qui battent des records historiques avec une once d'Or à 4.600$/Oz et l'once d'argent à 85,6$, soit +18% depuis le 1er janvier.



Cela démontre que de "très grosses mains" qui détiennent du Dollar deviennent nerveuses.

Thomas Roland Thillis, sénateur républicain de la Caroline du Nord explique : "s'il subsistait le moindre doute quant à savoir si les conseillers de l'administration Trump poussent activement à mettre fin à l'indépendance de la Réserve fédérale, il ne devrait plus y en avoir désormais. Ce sont maintenant l'indépendance et la crédibilité du département de la Justice qui sont remises en question".



Une autre ombre pèse sur les initiatives de Donald Trump : les intervenants attendent une décision de la Cour suprême outre-Atlantique sur la constitutionnalité des droits de douane imposés -unilatéralement et collectivement- par l'administration Trump. Les investisseurs espèrent en savoir plus mercredi, lors de la prochaine réunion de la Haute Cour, mais rien n'est sûr. Si elle rendait un avis négatif (et de nombreux points de droit contrecarrent les "tarifs" entrés en vigueur cet été), Donald Trump affirme qu'il a déjà un "plan B".



Mais le développement le plus récent, c'est une nouvelle "sortie" de Donald Trump concernant les taux appliqués au crédit court terme (souscrits le plus souvent par des américains ayant du mal à boucler leur fin de mois et qui du coup empruntent à 20/23%) : il souhaiterait que les banques ne facturent pas plus de 10%, ce qui équivaudrait à diviser leurs taux par deux, et leurs profits liés au "credit revolving" par un facteur 4 ou 5.



Côté T-Bonds, cela reste asse calme : le "10 ans" se retend de +2Pts ver's 4,193% (4,21% au plus haut du jour), le "30 ans" affiche +2,5Pts à 4,844% et le "2 ans" varie peu à 3,548% (+0,8Pt). Les T-Bonds pourraient s'animer demain avec la publication très attendue des chiffres de l'inflation US.



Faute de stats et de "market movers", les écarts restent assez modestes en Europe mais c'est le vert qui domine avec une légère détente de -1,9Pt des Bunds vers 2,806%, de nos OAT vers 3,5080% et de -3Pts des BTP italiens vers 3,4300%. Outre-manche, les "Gilts" entament la semaine dans le rouge : légère dégradation de +0,75Pt vers 4,384%.



Les bons du Trésor ne semblent pas jouer leur rôle de placement "refuge" ce lundi mais cela pourrait ne pas durer avec un dossier géopolitique chargé et potentiellement explosif : outre le Venezuela, la Colombie et Cuba, le Groenland, il y a aussi l'Iran. Le président américain a indiqué que "l'Iran se tourne vers la liberté, peut-être comme jamais auparavant. Les Etats-Unis sont prêts à aider"... mais s'ils le font, l'Iran a prévenu que les bases US dans le Golfe Persique seraient frappées par des missiles hypersoniques, comme ceux qui ont frappé Tel Aviv lors de la "Guerre des 12 jours", du 13 au 25 juin 2025.