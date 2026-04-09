Taux : long épisode de consolidation avant une soudaine détente vers 17h15

Les marchés de taux déchantent déjà, prenant le contrepied de Wall Street (en hausse de 0,5% malgré un baril repassant la barre des 100 USD à New York. Les taux longs évoluent proches de l'équilibre aux Etats Unis, ils se retendaient en Europe avant de faire machine arrière en fin d'après midi suite à des rumeurs de pourparlers de paix entre le Liban et Israël (c'est une des conditions de réouverture du détroit d'Ormuz posées par l'Iran et le Pakistan confirme que cela avait été initialement agrée par la Maison Blanche avant l'annonce d'un revirement par JD Vance qui prétend que le Liban ne faisait pas partie du "deal", tandis que la porte parole de Trump évoquait "un accord iranien en 10 points jeté à la poubelle").

Publié le 09/04/2026 à 18:41 Partager

Le détroit d'Ormuz ne sera pas resté ouvert plus d'une demi-journée et le cessez-le-feu reste précaire : le président américain a indiqué sur son réseau Truth Social que "l'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à l'application complète d'un réel accord avec Téhéran"... et des rumeurs font état du déplacement de dizaines de milliers de soldats (unités d'assaut) américains depuis les Etats-Unis, ce qui ravive les spéculations sur une opération de débarquement.

De son côté, un porte-parole du Parlement iranien a affirmé dès mercredi soir que la trêve n'était déjà plus respectée, évoquant les frappes israéliennes au Liban.



Dans les "minutes" publiées mercredi soir, les investisseurs ont pu constater que la Réserve fédérale maintient une approche prudente. Elle continue d'envisager un assouplissement monétaire, tout en restant attentive aux risques de résurgence de l'inflation.



Sur le front macroéconomique, les signaux de ralentissement se succèdent : le produit intérieur brut des Etats-Unis a encore été révisé à la baisse et ne serait plus que de 0,5% au 4e trimestre selon les chiffres définitifs (les analystes tablaient sur 0,7%). Ce ralentissement intervient après une hausse marquée de 4,4% au trimestre précédent.



Par ailleurs, en février, l'indice des prix PCE ressort en hausse de 0,4% sur un mois, conforme aux attentes et identique au chiffre de janvier. Sur un an, il s'établit à 2,8%, également en ligne avec le consensus, mais l'inflation "core" atteint 3%... et ces chiffres datent d'avant l'envolée de 30 à 40% du prix des carburants au mois de mars.



Le rendement des T-Bonds 2035 a fait du yo-yo ce jeudi avec un pic à 4,32%, suivi d'une détente vers 4,268%, le "30 ans" est retombé de 4,914% vers 4,875%, le "2 ans" retombe de 3,8% vers 3,75%.



En Europe, même séance en deux temps avec des Bunds remontant vers 3,033% puis rechutant brusquement à partir de 17h15, vers 2,99% (-2Pts), nos OAT passant de 3,69% à 3,615% et les BTP italiens de 3,83 à 3,75%.



Enfin, les "Gilts" UK sont les seuls à finir dans le rouge avec +1Pt à 4,76% (4,834% au plus haut)