Taux : lourdeur aux Etats-Unis, le "spread" OAT/Bund retombe à seulement 63Pts

Publié le 22/01/2026 à 17:39 Partager

Avec l'accalmie sur le front géopolitique et un Donald Trump qui semble moins vindicatif, voire un peu plus conciliant avec l'Europe, les investisseurs peuvent se concentrer de nouveau sur les données économiques, et des chiffres très attendus ont été publiés aux Etats-Unis.



La croissance du PIB américain au troisième trimestre, déjà revue 3 fois à la hausse, l'a été une 4ème fois d'après les "données définitives" publiées par le département du Commerce (le consensus anticipait une dernière estimation inchangée). Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis aura donc progressé de 4,4% de juillet à fin septembre, contre une estimation précédente de 4,3%. Les chiffres du deuxième trimestre ont été confirmés à +3,8%.



L'augmentation du PIB réel au 3e trimestre reflète une hausse des dépenses de consommation, des exportations, des dépenses publiques et de l'investissement.



Les dépenses de consommation justement ont augmenté de 3,5% au troisième trimestre, une croissance identique à l'estimation publiée en décembre.



Dépenses de consommation toujours, mais plus près de nous, les ménages américains ont accru leurs achats de 0,5% en novembre 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,5% également le mois précédent.



Toujours selon le Département du Commerce, les revenus des ménages aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% le mois dernier, un progression légèrement sous les attentes, après une progression de 0,1% en octobre (un petit "trou d'air" lié au "shutdown").



L'autre chiffre très attendu était l'indice des prix "PCE" américain : il a progressé de 2,8% en novembre, en rythme annuel, comme attendu, après +2,8% en octobre. En rythme mensuel, il s'élève à +0,2% comme attendu, après +0,3% en octobre. En données "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, il a également augmenté de 2,8% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,8% en octobre.



Enfin, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont augmenté moins que prévu la semaine dernière à 200 000, contre 199 000 (révisé) la semaine précédente, montrent les données publiées jeudi par le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 210 000 inscriptions au chômage.



L'accueil réservé à cette déferlante de "stats" US s'avère peu favorable puisque le rendement du "10 ans" US se tend de +2Pts vers 4,271%, le "5 ans" (rarement mentionné) prend +3Pts, à 3,861%, le "2 ans" +2,3Pts, à 3,62%... rien ne va dans le bon sens , seul le "30 ans" limite la casse avec +0,5Pt, à 4,882%.



La lourdeur domine sur certaines émissions en Europe (le Bund rajoute +0,6Pt, à 2,8840%, les "Gilts" UK +2,7Pts, à 4,486%) mais le repli n'est pas uniforme puisque nos OAT effacent 2Pts, à 3,515% (le "spread" avec le Bund tombe à +63Pts), au plus bas depuis 2 ans, les BTP italiens effacent 1,5Pt, à 3,512%.



Côté chiffres, la confiance des consommateurs de la zone euro a progressé de 0,8 point en janvier par rapport au chiffre de décembre, à -12,4Pts, selon des données publiées jeudi.



La Commission européenne a indiqué qu'une estimation rapide montrait que le moral des consommateurs de la zone euro s'est amélioré dans les mêmes proportions dans l'ensemble de l'Union européenne : le sentiment des consommateurs a gagné 0,8 point pour atteindre -11,7.



Sans surprise, les "minutes" de la dernière réunion des responsables de la Banque centrale européenne confirment qu'ils ne sont pas pressés d'ajuster les taux d'intérêt alors que l'inflation demeure proche de l'objectif.



La BCE avait laissé son taux d'intérêt inchangé à 2% lors de la réunion des 17 et 18 décembre, tout en relevant ses prévisions de croissance, ce que les marchés ont interprété comme un signal que le seuil pour un assouplissement de la politique monétaire était de plus en plus éloigné.