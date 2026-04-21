Taux : nette dégradation, pas de négociation de paix en vue

Plus que 24h avant l'expiration du cessez-le-feu conclu il y a 2 semaines... et aucun négociateur iranien ne s'est rendu à Islamabad où le Premier ministre pakistanais a convaincu une délégation américaine de se préparer pour un second round de pourparlers, après l'échec patent du 11/12 avril. Le stress revient avec un bond de +5,5% du "VIX" vers 20 points... mais ce n'est toutefois pas un "breakout" significatif. Les investisseurs ne se laissent pas impressionner et les T-Bonds restent boudés : le "10 ans" se tend encore de 5 points vers 4,297%, le "30 ans" de +2,2 points à 4,903%.

Publié le 21/04/2026 à 18:45 Partager

Alors que Wall Street semble plafonner mais ne recède que des fractions, l'obligataire ne reflète aucun réflexe "risk off" malgré les niveaux de surachat affichés depuis une semaine par les indices boursiers US.

La meilleure preuve, c'est le "2 ans" qui se dégrade sévèrement (+6,5 points de base vers 3,781%) alors que les espoirs de baisse de taux par la Fed s'évanouissent rapidement avec la remontée du baril de +4,5% vers 90 USD sur le WTI.



Côté chiffres, les ventes au détail, un indicateur de premier plan sur les dépenses des consommateurs américains, pilier de la croissance, sont ressorties en hausse de +1,7%, déjouant des attentes plus prudentes (à +1,4% et après +0,7% en février).

La facture "carburant" peut expliquer la hausse des dépenses en mars, il faudra rogner sur autre chose en avril.



Autre surprise, les promesses de ventes de logements ont aussi bondi de 1,5% aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une hausse de seulement 0,1%. En parallèle, les chiffres du mois de février ont été révisés à la hausse de +1,8 à +2,5% : ce double sursaut semble traduire l'abondance de liquidités et une volonté de diversification de la part de ceux qui en détiennent.



Enfin, les stocks des entreprises américaines se sont accrus de 0,4% en février 2026 par rapport au mois précédent, après une stagnation en janvier (révisée d'une estimation initiale de -0,1%), selon le Département du Commerce.



En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands s'est largement enfoncé en terrain négatif ce mois-ci, tombant à -17,2 après -0,5 en mars, alors qu'il n'était attendu en recul que vers -5 par les économistes : le choc de la 3e guerre du Golfe est aujourd'hui psychologique mais d'ici mi-mai, il deviendra réellement économique avec des pénuries à gérer (diesel, kérosène, ammoniac, naphta, polymères, etc.).



En Europe, la lourdeur l'emporte avec +3,5 points sur les Bunds à 3,012%, les OAT (+5,3 points à 3,66%), les BTP italiens (+6 points à 3,782%).

Les "Gilts" britanniques (+5 points) continuent de se rapprocher des 5%, avec un pic à 4,897% ce mardi.