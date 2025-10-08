Taux : nette détente en Europe après de mauvais chiffres d'activité allemands

Séance de détente des taux qui n'allait pas forcément de soi mais qui pourrait s'expliquer par les mauvais chiffres allemands, coup sur coup et à 24H d'intervalle.

L'embellie est un peu moins tranchée sur les T-Bonds à quelques heures de la publication des 'minutes' de la FED : elles devraient confirmer la vision de l'équilibre des risques... et du 'sentier étroit' entre 2 falaises (inflation ou récession).

Le 'shutdown' quand à lui n'est quasiment plus mentionné comme une 'situation problématique'... toujours parce que si le passé éclaire l'avenir, de précédents 'blocages' se sont bien terminés (voir très bien) pour Wall Street et les 'treasuries'.

Les T-Bonds effacent -2Pts vers 4,706% sur le '30 ans', -1,6Pt sur le '10 ans' à 4,115%... mais le '2 ans' se tend de +1% vers 3,582%.



L'embellie apparaît beaucoup plus marquée en zone Euro avec des Bunds effacent -3,5Pts à 2,677%, nos OAT -5,5Pts à 3,517%, les BTP italiens -6,5Pts à 3,501%.

Et le '10ans' grec qui efface -5Pts se situe plus de 15Pts en-dessous du rendement des OAT à 3,374%... et le '30 ans' efface -6Pts vers 4,234%... c'est à dire le niveau de rémunération du '10 ans' espagnol ('bonos').



L'hypothèse d'une reprise des assouplissements monétaires ressurgit avec les chiffres d'activité allemands : baisse de -0,8% des commandes à l'industrie (mardi) puis une production industrielle en chute libre publiée ce matin (-4,3% en août), dans le sillage des -18,5% d'activité observée dans l'industrie automobile, alors que BMW émet un 'profit warning'.



En ce qui concerne la France, 'Nigel Green, le CEO de la société de conseil financier deVere Group prévient que notre pays est 'pris au piège d'un cycle de dysfonctionnements', considérant que 'sans majorité au Parlement et sans budget viable, la deuxième plus grande économie de la zone euro a perdu le cap à un moment critique pour la fragile reprise de l'Europe'.



Selon lui, diriger une grande économie sans un budget fonctionnel sape la crédibilité, non seulement pour la France, mais pour l'ensemble de la zone euro, et 'à moins que la coopération politique ne soit rétablie, les conséquences s'étendront bien au-delà de Paris'.



Nigel Green s'attend ainsi à ce qu'au cours des prochains mois, les gérants de portefeuille continuent à réduire leur exposition aux actifs libellés en euro, en se tournant vers le dollar et les bons du Trésor américains.



Les taux se retendent de +2,8Pts vers 1,699% au Japon (pour ne pas dire 1,67%) mais le '30 ans' se détend spectaculairement de -12Pts vers 3,154% alors que la nouvelle 1ère Ministre Sanae Takaichi a fait le choix de l'inflation, de la hausse de la dépense keynésienne et donc du sacrifice du Yen (qui plonge vers 153/$).