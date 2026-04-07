Taux : nette tension en Europe, retour sur des +hauts de 17 ans

Une civilisation trimillénaire va t'elle "disparaître à tout jamais" -en quelques heures- à partir de 2H du matin (heure française) : c'est le moment d'expiration du nouvel ultimatum -encore plus apocalyptique que les précédents- lancé par Donald Trump lundi soir (5ème report).

Publié le 07/04/2026 à 19:03 Partager



Faute d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, notamment sur la libre circulation des marchandises dans le détroit d'Ormuz, Washington s'est engagée à détruire des infrastructures civiles ("toutes" affirme Donald Trump), comme des centrales électriques ou des ponts.



Si les Etats-Unis mettent leurs menaces à exécution, il est probable que l'on assiste à la fin du monde économique tel que nous l'avons connu : avec des représailles de la République islamique déjà dévoilées, les pénuries "de tout" feront exploser tous les scénarios d'inflation et de croissance pour très longtemps, des pays sombreront dans le chaos dans le sillage de l'Iran.

Le "pire n'étant jamais certain" et personne n'ayant intérêt au scénario de l'apocalypse, les marchés s'attendent à un "twist" salvateur d'ici 22H (il faudrait qu'une "bonne nouvelle" rassure les marchés avant l'heure fatidique).



En attendant, les prix du baril de pétrole sont en hausse et se situent toujours sur des niveaux très élevés, au plus haut depuis juin 2022. A New York, le WTI bondit de +2% au-delà des 116, dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 1%, à 110,2 dollars.

De quoi alimenter la tension sur les marchés obligataires : la dégradation repart de plus belle en Europe avec +10Pts sur nos OAT à 3,788% (retour sur des +hauts de 17 ans), sur les Bunds à 3,0950%, +8Pts sur les BTP italien à 3,95%.

Les T-Bonds US se montrent plus résilients avec "seulement" +3,5Pts sur le "30 ans" à 4,925%, +2Pts sur le "10 ans" à 4,353% et une quasi stabilité du "2 asn" à 3,825%.