Le "NFP" de novembre est enfin paru, c'était un chiffre très attendu... peut-être allait-il faire bouger les choses ? Il n'est est rien, la réaction des T-Bonds US est à peine mesurable : l'économie américaine a créé 14.000 emplois de plus que prévu en novembre (64.000 au lieu de 50.000) après une baisse en octobre (-60.000) due aux coupes budgétaires du gouvernement, mais le taux de chômage a augmenté de 4,5% à 4,6% le mois dernier. Le taux de chômage augmente de +0,1% à 4,6%... cela reste proche du plein emploi. Signaux de faiblesse également côté activité dans le secteur privé des Etats-Unis: l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 53 en estimation préliminaire, après 54,2 en donnée définitive pour le mois précédent.
La croissance ralentit à son rythme le plus bas depuis juin dernier, avec la plus faible progression des afflux de nouvelles affaires en 20 mois (dont une première baisse des nouvelles commandes de biens en un an). Pour ce qui concerne les ventes de détail, également prévues à 14h30, elles ressortes stables (c'est une surprise, elles étaient attendues à +0,3% avec Thanksgiving + Black Friday) après une hausse de 0,3% en octobre.
Les dépenses des ménages avaient été solides aux Etats-Unis cet été, mais un net freinage s'est produit en septembre du fait de la fermeture des administrations fédérales, à l'exception des dépenses hauts de gamme, un phénomène qui illustre l'émergence d'une "économie en K" qui bénéficie aux ménages les plus aisés mais pénalise les moins biens lotis.
Cela entraine une petite détente des taux US avec un "10 ans" qui efface -2,5Pts vers 4,156%, mais le "30 ans" ne se détend que de -2Pts vers 4,832%.
La publication des indices PMI (décevants) pour le mois de décembre en Europe ne redonne pas de tonus à nos marchés obligataires.
L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, produit par S&P Global, s'est replié de 52,8 en novembre à 51,9 en décembre, mais s'est maintenu au-dessus de la barre du 50 du sans changement.
Il signale ainsi une nouvelle croissance de l'activité de la région. Bien que modeste, la hausse de l'activité en décembre vient compléter une année de croissance continue en 2025, tendance qui n'avait pas été observée depuis l'année 2019.
Les variations restent limitées : stagnation pour le Bund à 2,848% et -1,3Pt de base sur l'OAT à 3.5500%, -2,5Pt sur les BTP italiens à 3,502%. . Outre-Manche, les "Gilts" se retendent vers 4,5140% contre 4,5990% vendredi, la BoE devrait réduire son taux directeur ce jeudi, cela semble déjà "dans les cours".
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,9% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,6% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (11,5% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (22,9%), Asie (10,5%) et autres (5,8%).
