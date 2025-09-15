Taux : nos OAT font bonne figure face aux Bunds, l'or au zénith à 3.680$

Publié le 15/09/2025 à 19:19 Partager

La dégradation de la notation de la dette française par Fitch a suscité beaucoup de commentaires ce weekend ('inévitable', 'on a ce qu'on mérite', 'la France est la mauvaise pente', 'la faillite c'est pour d'ici 2 ans', etc.) mais le résultat est aux antipodes des réactions émotionnelles : il ne s'est rien passé à l'ouverture, la tendance n'a cessé de s'améliorer au fil des heures... et ce 'tournant majeur' restera dans les annales comme l'un des plus spectaculaires 'non-événements' de la décennie.



Stable vers 9H00, le rendement de nos OAT s'est ensuite détendu avec régularité, jusqu'à atteindre -3Pts ce soir à 3,478%.

Mais ce qui était particulièrement surveillé, c'est l'évolution de nos OAT 'en relatif', notamment par rapport à celui les Bunds : le '10 ans allemand n'efface que -2,3Prs à 2,6920 : le 'spread' OAT/Bunds ne s'écarte pas et se contracte même de 80Pts de base vers 79, les BTP italiens effacent -4,3Pts vers 3,505% car la note de l'Italie est relevée, les 'Bonos' espagnols se détendent de --4,4Pts à 3,242% (note également relevée à 'A') .



Tous les experts ne se montre pas optimistes sur nos OAT : 'Avec la perte de son statut 'high grade', la France risque de voir ses obligations d'État de long terme (OAT) subir une nouvelle pression', prévient de son côté Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



'Si une autre agence de notation décidait à son tour d'abaisser la note du pays, certains investisseurs - ceux détenant uniquement les dettes souveraines les mieux notées - seraient forcés de vendre leurs titres', ajoute l'analyste.



Les marchés vont désormais se concentrer sur la Fed, qui tiendra sa réunion de politique monétaire mercredi. Le baromètre FedWatch du CME Group estime à 96% la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux de la Fed, tandis que 4% des opérateurs tablent sur un assouplissement de 50 points de base.



Les investisseurs seront surtout attentifs aux commentaires du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, afin d'évaluer les perspectives de nouvelles réductions de taux d'ici à la fin de l'année (2 baisses supplémentaires attendues en octobre et décembre, 3 de plus en 2026, soit -150Pts de base d'ici mai 2026).



Les T-Bonds se sont un peu détendus (la séance de vendredi avait vu les taux se tendre de +5Pts) après la publication d'un indice 'Empire State' négatif retombant à -8,7 contre 5 attendu : le '10 ans' efface -2,6Prs vers 4,032%, le '30 ans' -3Pts vers 4,6500%.



Les investisseurs seront également attentifs aux annonces de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon, qui devraient pour leur part maintenir leurs taux inchangés en raison de pressions inflationnistes tenaces.



La BoE pourrait toutefois procéder à une nouvelle baisse d'ici la fin de l'année, probablement en novembre, afin de soutenir une activité économique maussade : les 'Gilts' ont effacé -4,4Pts ce lundi à 4,634%.



Là encore, les investisseurs scruteront attentivement les communiqués et les comptes rendus de réunion pour tenter de déceler des indices sur le calendrier et le rythme de ces prochains ajustements monétaires.



A noter, la détente générale des taux propulse l'once d'or vers un nouveau record de 3.681$/Oz (cours spot)