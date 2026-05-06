Taux : nouveau vent d'euphorie venu d'Axios/Maison-Blanche

Axios affirme que Washington serait sur le point de conclure un accord avec l'Iran visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus approfondies. Après déjà une demi-douzaine d'annonces du même type par Washington, Axios indique qu'il s'agit de "l'accord le plus proche d'être conclu depuis le début du conflit".

Publié le 06/05/2026 à 18:31 - Modifié le 06/05/2026 à 18:37 Partager

Mais l'Iran exige la levée des sanctions, le déblocage des fonds gelés ainsi que le versement d'un droit de passage - destiné à financer les réparations de guerre - avant d'autoriser une reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz. Autant de conditions qui seront jugées inacceptables par les pays occidentaux, dont une grande partie des approvisionnements énergétiques transite par cette voie stratégique.



Fidèle à lui-même, Donald Trump n'a pas tardé à ajouter sa touche de dramaturgie et de pression, dont il a le secret, en dégainant une nouvelle fois son clavier : "Faute d'accord, des bombardements commenceront, et ils seront malheureusement d'une intensité bien supérieure à celle des conflits précédents. Merci de votre attention".



Pourtant, au vu de la flambée des marchés - avec un CAC 40 en hausse de +3%, un Nasdaq enchaînant les records jusqu'à 28 500 points et un S&P 500 à 7 350 points -, il apparaît clairement que les investisseurs sont repassés en mode euphorie et optimisme maximal. Les craintes inflationnistes semblent enterrées, entraînant une nette détente des taux américains : le rendement du Treasury à 10 ans recule de -6,5Pts à 4,353%, celui du 30 ans abandonne -4,2Pts à 4,9400%, tandis que le 2 ans, plus sensible aux anticipations monétaires, chute également de -6,5Pts à 3,873%.



Cette vague d'optimisme profite aussi aux marchés obligataires européens, avec des rendements en baisse de -7Pts sur les Bunds allemands à 3,000%, de -8Pts sur les OAT françaises à 3,622% et de -14Pts sur les BTP italiens à 3,734%.

Les "Gilts" britanniques sortent eux aussi partiellement de la zone rouge, avec une détente de -10,8Pts vers 4,9400%.