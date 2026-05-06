Taux : nouveau vent d'euphorie venu d'Axios/Maison-Blanche
Axios affirme que Washington serait sur le point de conclure un accord avec l'Iran visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus approfondies. Après déjà une demi-douzaine d'annonces du même type par Washington, Axios indique qu'il s'agit de "l'accord le plus proche d'être conclu depuis le début du conflit".
Publié le 06/05/2026 à 18:31 - Modifié le 06/05/2026 à 18:37
Fidèle à lui-même, Donald Trump n'a pas tardé à ajouter sa touche de dramaturgie et de pression, dont il a le secret, en dégainant une nouvelle fois son clavier : "Faute d'accord, des bombardements commenceront, et ils seront malheureusement d'une intensité bien supérieure à celle des conflits précédents. Merci de votre attention".
Pourtant, au vu de la flambée des marchés - avec un CAC 40 en hausse de +3%, un Nasdaq enchaînant les records jusqu'à 28 500 points et un S&P 500 à 7 350 points -, il apparaît clairement que les investisseurs sont repassés en mode euphorie et optimisme maximal. Les craintes inflationnistes semblent enterrées, entraînant une nette détente des taux américains : le rendement du Treasury à 10 ans recule de -6,5Pts à 4,353%, celui du 30 ans abandonne -4,2Pts à 4,9400%, tandis que le 2 ans, plus sensible aux anticipations monétaires, chute également de -6,5Pts à 3,873%.
Cette vague d'optimisme profite aussi aux marchés obligataires européens, avec des rendements en baisse de -7Pts sur les Bunds allemands à 3,000%, de -8Pts sur les OAT françaises à 3,622% et de -14Pts sur les BTP italiens à 3,734%.
Les "Gilts" britanniques sortent eux aussi partiellement de la zone rouge, avec une détente de -10,8Pts vers 4,9400%.