Taux : pas de cotations aux US, légère embellie sur les BTP et les 'Gilts' UK

Publié le 13/10/2025 à 18:15

Si les marchés d'actions sont ouverts à Wall Street, il n'en va pas de même pour les marchés de taux US : pas de cotations sur les 'T-Bonds' ce lundi, les traders sont en congé pour cause de célébration du 'Colombus day'.



Du coup, avec un agenda désert ce lundi, les marchés de taux européens expédient les affaires courantes: les OAT et Bunds restent figés à 3,467% et 2,6340% respectivement, les BTP italiens sont les seuls à 'bouger' un peu avec -2Pts vers 3,461%, les 'bonos' espagnols se contentent de -0,5% vers 3,179%.

Légère embellie outre-Manche avec des Gilts qui effacent -2Pts vers 4,6570%.



Le 'sur place' des bons du Trésor permet à l'Or de se distinguer avec un nouveau record absolu de 4.100$/Oz, l'argent dépassant les 51,5$..



Une détente des taux s'était dessinée vendredi dans un contexte de 'risk-off', les places boursières mondiales étant de nouveau ébranlées par les craintes d'une guerre commerciale à grande échelle entre les Etats-Unis et la Chine.



Malgré le 'shutdown' qui se poursuit aux Etats Unis (Trump s'en désintéresse puisqu'il est en déplacement en Egypte pour signer des 'accords historiques' entre Israël et le Hamas, avec des échanges/libérations d'otages très attendus à la clé), la Réserve fédérale publiera mercredi son ' Beige Book ' qui présentera l'évolution de la situation économique dans le pays.



L'agenda économique ne sera pas totalement dénué de statistiques, puisque seront publiés demain l'indice des prix à la consommation (CPI) final en Allemagne ainsi que l'indice ZEW, un indicateur important du climat économique.



Le même jour, Jerome Powell, président de la Fed, prononcera à Philadelphie un discours qui sera consacré aux perspectives économiques et à la politique monétaire à l'occasion de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE).



Les assemblées générales du FMI et de la Banque Mondiale, qui doivent s'ouvrir aujourd'hui à Washington, seront également suivies de près afin d'en savoir plus sur la santé actuelle de l'économie.



