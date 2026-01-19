Les échange sont plus calmes qu'à l'accoutumée - malgré les tensions américano-européennes au sujet du Groënland - car Wall Street est en congé pour raison de "Martin Luther King Day".
Donald Trump a promis samedi d'appliquer une vague de surtaxes douanières sur plusieurs de ses alliés européens, de 10% à compter du 1er février, puis de 25% à partir du 1er juin, jusqu'à ce que les Etats-Unis prennent le Groenland.
Il peut évidemment changer d'avis à tout moment, soit en mode "TACO" (de grosses menaces puis un assouplissement des positions dès que les négociations commencent) soit faire monter la pression (ce qu'il a fait avec le Venezuela) parce qu'il se sent en position de force et veut aboutir à un résultat tangible rapidement.
En réaction, Ursula von der Leyen a affirmé que l'Union européenne était pleinement solidaire du Danemark et a prévenu que de nouveaux droits de douane risqueraient de compromettre les relations transatlantiques.
Selon Bloomberg, l'UE envisagerait d'imposer des droits de douane sur quelque 93 milliards de dollars de produits américains en représailles, de quoi faire craindre sérieusement le retour d'une guerre commerciale entre Washington et Bruxelles.
Les Etats Unis pourraient riposter en restreignant l'accès à la puissance de calcul des GAFAM, en mettant un embargo sur des matériels sensibles (militaires ou informatiques) et cela pourrait déboucher sur un énorme épisode "perdant/perdant" qui pourrait impacter fortement des marchés jugés chèrement valorisés.
Mais un "flight to security" n'est pas du tout flagrant aujourd'hui : pas d'arbitrage massif au profit des bons du Trésor : les Bunds effacent seulement -1Pt à 2,829% et nos OAT se détendent de -2,5Pts à 3,415%, les BTP italiens de 0,5Pt à 3,417%.
La baisse de moral des investisseurs fait qu'ils se montrent peu réceptifs aux bonne nouvelle sur le front de l'inflation dans la zone euro : Eurostat a révisé son taux annuel à 1,9% pour décembre, contre 2% en estimation rapide et après 2,1% en novembre.
Toujours au chapitre des données macroéconomiques, la semaine sera marquée par la publication, aux Etats-Unis, d'un nouvelle estimation du PIB du 3e trimestre, ainsi que des revenus et dépenses des ménages, accompagnés de l'indice des prix PCE.
De ce côté-ci de l'Atlantique, doivent paraitre dans les prochains jours les indices ZEW en Allemagne et du climat des affaires en France, ainsi que l'inflation au Royaume-Uni et les indices PMI en estimations rapides.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.