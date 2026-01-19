Taux : pas vraiment de vague "risk off' au profit de l'obligataire

Les échange sont plus calmes qu'à l'accoutumée - malgré les tensions américano-européennes au sujet du Groënland - car Wall Street est en congé pour raison de "Martin Luther King Day".



Donald Trump a promis samedi d'appliquer une vague de surtaxes douanières sur plusieurs de ses alliés européens, de 10% à compter du 1er février, puis de 25% à partir du 1er juin, jusqu'à ce que les Etats-Unis prennent le Groenland.



Il peut évidemment changer d'avis à tout moment, soit en mode "TACO" (de grosses menaces puis un assouplissement des positions dès que les négociations commencent) soit faire monter la pression (ce qu'il a fait avec le Venezuela) parce qu'il se sent en position de force et veut aboutir à un résultat tangible rapidement.



En réaction, Ursula von der Leyen a affirmé que l'Union européenne était pleinement solidaire du Danemark et a prévenu que de nouveaux droits de douane risqueraient de compromettre les relations transatlantiques.



Selon Bloomberg, l'UE envisagerait d'imposer des droits de douane sur quelque 93 milliards de dollars de produits américains en représailles, de quoi faire craindre sérieusement le retour d'une guerre commerciale entre Washington et Bruxelles.



Les Etats Unis pourraient riposter en restreignant l'accès à la puissance de calcul des GAFAM, en mettant un embargo sur des matériels sensibles (militaires ou informatiques) et cela pourrait déboucher sur un énorme épisode "perdant/perdant" qui pourrait impacter fortement des marchés jugés chèrement valorisés.



Mais un "flight to security" n'est pas du tout flagrant aujourd'hui : pas d'arbitrage massif au profit des bons du Trésor : les Bunds effacent seulement -1Pt à 2,829% et nos OAT se détendent de -2,5Pts à 3,415%, les BTP italiens de 0,5Pt à 3,417%.



La baisse de moral des investisseurs fait qu'ils se montrent peu réceptifs aux bonne nouvelle sur le front de l'inflation dans la zone euro : Eurostat a révisé son taux annuel à 1,9% pour décembre, contre 2% en estimation rapide et après 2,1% en novembre.



Toujours au chapitre des données macroéconomiques, la semaine sera marquée par la publication, aux Etats-Unis, d'un nouvelle estimation du PIB du 3e trimestre, ainsi que des revenus et dépenses des ménages, accompagnés de l'indice des prix PCE.



De ce côté-ci de l'Atlantique, doivent paraitre dans les prochains jours les indices ZEW en Allemagne et du climat des affaires en France, ainsi que l'inflation au Royaume-Uni et les indices PMI en estimations rapides.