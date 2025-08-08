Taux : petite dégradation des T-Bonds d'avant weekend, stabilité des OAT et Bunds en hebdo

Publié le 08/08/2025 à 17:48 Partager

Le retour de l'appétit pour le risque (record absolu sur le Nasdaq-100 à près de 23.600Pts) pèse sur les rendements obligataires qui se retendent : +3Pts sur le '10 ans' à 4,256%, +4,5Pts sur le '30 ans' à 4,858%, +2,6Pts sur le '2 ans' vers 3,7600%.





La semaine qui s'achève voit le rendement du '10 ans' se retendre de +6Pts, ce qui n'a pas bénéficié au billet vert qui perd plus de -2% face à l'euro, dans un contexte d'anticipation des baisses de taux aux Etats-Unis.



D'après le baromètre FedWatch du CME, la probabilité d'un assouplissement de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale le 17 septembre est désormais évaluée à plus de 91%.



Les marchés ont réagi jeudi de manière plus prudente aux informations évoquant la nomination de Christopher Waller, un membre de la Fed favorable aux baisses de taux, pour succéder à Jerome Powell à la tête de l'institution en mai 2026.



'Peut-être parce qu'ils craignent une période de double présidence de la Fed avec des communications officielles de la Fed et de Jerome Powell qui seraient parasitées par Christopher Waller', expliquent les équipes d'IG France.



'Autre possibilité : la crainte des marchés d'une Fed qui adopterait une posture plus accommodante, faisant courir le risque d'un retour plus tardif de l'inflation vers l'objectif, ou pire, favorisant un rebond de l'inflation', ajoute la société de courtage.



L'annonce de la nomination de Stephen Miran, le conseiller économique de Donald Trump, en remplacement de la gouverneure démissionnaire de la Fed Adriana Kugler a suscité moins de réactions.



En Europe, faute de 'stats', les marchés obligataires se contentent d'imiter leurs homologues américains et les Bunds comme les OAT se retendent de +5Pts vers 2,685 et 3,35% respectivement, les BTP italiens rajoutant +5,3Pts vers 3,51% : la semaine qui semblait devoir finir positive se solde par une stabilité des OAT et Bunds en hebdo

