Taux : peu volatils depuis 48H, nette détente hebdo sur les 'Gilts' UK

Publié le 28/11/2025 à 18:59 Partager

La journée s'annonçait calme sur l'obligataire alors que beaucoup d'opérateurs font le pont aux Etats Unis, mais les échanges ont été de surcroit freinés par une panne géante qui a amené le CME (Chicago Mercantile Exchange) à stopper 90% de la activité sur les marchés dérivés (une bonne partie du négoce de T-Bonds transite via le CME).



C'est la panne d'un système de refroidissement dans un data center de l'Illinois qui a provoqué une panne/réaction en chaîne désormais résolue... mais il ne faut pas s'attendre à grand chose d'ici 19H à Wall Street, alors que les systèmes ont redémarré progressivement, vu l'absence de tout indicateur économique à l'agenda ce vendredi aux Etats Unis.

Les variations sur les T-Bonds n'ont qu'une valeur indicative : le "10 ans" se dégrade de +2,4Pts vers 4,0200%, le "30 ans" affiche +3Pts à 4,674%.



Parmi les indicateurs "non officiels", une enquête de la Fédération américaine du commerce de détail (NRF, National Retail Federation) prévoit qu'un nombre record de 186,9 millions d'Américains feront des achats cette année pendant le week-end de Thanksgiving, le 'Cyber Monday' étant inclus.



Cela correspondrait à une hausse de 1,6% par rapport au chiffre de 183,4 millions de l'an dernier, qui marquait déjà une activité record et témoignerait de l vigueur de la consommation. Reste à déterminer quelle partie de la population dépensera avec allégresse son argent d'ici lundi soir, 1er décembre.



Il y avait en revanche des statistiques à foison en Europe : les chiffres du chômage allemands n'ont que peu évolué au mois de novembre, confirmant la persistance de la faiblesse économique dans le pays ainsi que l'atonie du marché du travail, montrent des statistiques publiées vendredi par le Bureau fédéral du travail.

Sur le compartiment obligataire en zone Euro, on observe une hausse de +1,1Pt du rendement du Bund à "10 ans" à 2,689%, le rendement de l'OAT à 10 ans est stable à 3,411% (soit -6,5Pt hebdo), idem en Italie sur le BTP à 3,401%.



Toujours en Allemagne, le taux d'inflation (IPC) s'établirait à +2,3% en novembre 2025 (par rapport au même mois de l'année précédente), selon l'estimation préliminaire de Destatis : elle se maintiendrait inchangée par rapport au taux de +2,3% déjà observé le mois précédent.

En donnée sous-jacentes, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, elle s'établirait à +2,7% pour le mois qui s'achève, à comparer à +2,8% en octobre.

L'Office fédéral des statistiques ajoute que l'inflation annuelle allemande se montrerait sensiblement plus forte pour les prix des services (stable à +3,5%) que pour ceux des biens (passée de +1,2 à +1,1% d'un mois sur l'autre).

Le Parlement allemand a pour sa part adopté un projet de budget qui prévoit 180Mds$ de dettes supplémentaires.



L'inflation ressort à 3% en Espagne et marque une légère décrue après 3,1% le mois précédent.



Quel contraste avec la France, qui connait "officiellement" une inflation de moins de 1% : selon l'INSEE, les prix à la consommation dans l'Hexagone ont augmenté de 0,9% en novembre 2025 par rapport à la même période un an auparavant, soit le même taux annuel qu'en octobre.

Cette stabilité de l'inflation s'expliquerait par un ralentissement des prix des services, tirés à la baisse par les services de communication, et par une diminution plus soutenue des prix des produits manufacturés.

Dans le même temps, les réseaux sociaux, épaulés désormais par les médias mainstream, alimentent le débat sur la flambée des prix alimentaires qui continue de grimper, d'où une "inflation ressentie" 3 fois supérieure aux chiffres annoncés par l'INSEE.



Par ailleurs, les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent de nouveau en octobre 2025 sur un mois, de 0,4% en volume après +0,3% en septembre, selon les données CVS-CJO de l'INSEE, des niveaux qui se situent très en-deçà de ceux affichés en Espagne ou aux USA.



Côté croissance ; le PIB de la France en volume accélère au troisième trimestre 2025, puisqu'il augmente -comme annoncé initialement par l'INSEE- de 0,5% en rythme séquentiel, après +0,3% au trimestre précédent.

Enfin, Outre-Manche, la semaine se termine par une détente de -1,5Pt des "Gilts" vers 3,4380%, soit -11Pts sur la semaine, contre -4Pts pour le Bund.