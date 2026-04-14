Taux : prudence aux US (malgré PPI modéré), euphorie en Europe

Quel contraste entre l'euphorie de Wall Street, qui aligne une 10e séance de hausse consécutive (plus longue série haussière depuis décembre 2022/janvier 2023), et la prudence des marchés obligataires qui ne célèbrent même pas la divine surprise de la modération de l'indice des prix à la production.

Publié le 14/04/2026 à 18:31 Partager

L'indice des prix à la production a augmenté de 0,5% en mars, là où les analystes tablaient sur au moins deux fois plus (+1,1%), soit +4% "seulement" en rythme annuel, loin des attentes qui étaient situées à +4,6%.



Mais manifestement, cela semble trop beau pour être vrai puisque le rendement du "10 ans" US n'efface que 2,5 points de base à 4,27%, le "30 ans" retranche 1,6 point vers 4,884%.



Compte tenu d'une guerre qui a provoqué "le choc d'offre pétrolière le plus grave de l'histoire" (selon l'Agence internationale de l'énergie), le Fonds monétaire international (FMI) vient d'abaisser ses prévisions de croissance mondiale 2026 de 3,3 à 3,1%. Un chiffre qui pourrait même tomber à 2,5% en cas de prolongement des hostilités avec un baril autour des 100 USD.



L'indicateur "avancé" du PMI "monde" chute de +3% vers +2%, soit un ralentissement d'une sévérité qui n'avait plus été observée depuis la période Covid.



Dans ses dernières prévisions, le FMI n'exclut pas le risque d'une récession mondiale en cas de conflit prolongé, tout en soulignant que ce scénario ne constitue pas, à ce stade, son hypothèse centrale.



Sur la même ligne, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans son rapport mensuel de mars, anticipe elle aussi la "plus forte contraction de la demande de pétrole depuis la pandémie de Covid-19, à -80 000 barils/jour cette année, la guerre en Iran ayant bouleversé nos perspectives mondiales".



Cela restaure t-il l'espoir d'une baisse de taux en Europe ?



Est-ce que nos détenteurs de bons du Trésor libellés en euros anticipent une rechute du baril vers 75 USD ?

Cette séance de mardi se solde en effet par une nette détente des Bunds vers 3,03% contre 3,08% la veille, nos OAT effacent 8 points à 3,66%, les BTP italiens -10,8 points à 3,7760%.



Les "Gilts" ont calqué leur évolution sur les T-Bonds US avec -1 point symbolique vers 4,775%... alors que le Royaume-Uni est affecté par la même conjoncture que le Vieux Continent : les mêmes perspectives de ralentissement ne produisent pas, à l'évidence, les mêmes effets.