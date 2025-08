Taux : séance calme, les dernières annonces de Trump pas jugées inflationnistes

Faute de stats marquantes aux Etats Unis (il y a tout de même des annonces tonitruantes de Trump, mais cela relève de l'ordinaire du quotidien), commençons par les émissions libellées en Euro après la publication de chiffres robustes dans l'UE.



Le Bund prend +2Pts à 2,649%, nos OAT +2,2Pt à 3,312% et le BTP italien rajoute +1Pt à 3,479%.

Outre-Manche, les 'Gilts' stagnent autour de 4,518%, pas d'actualités à signaler.



La dégradation observée en zone Euro est à relier à la hausse de +0,3% des ventes de détail en séquentiel en juin, et de +3,1% en rythme annuel (après +2,1% en mai).



Ces bons chiffres font suite au redressement du PMI composite dans la zone Euro : ils écartent l'hypothèse d'une nouvelle baisse de taux en Europe dans un avenir prévisible.

Si les commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont diminué de 1% en juin par rapport au mois précédent (après une baisse de 0,8% en mai ), Destatis fait état d'une croissance de 3,1% des commandes manufacturières au deuxième trimestre 2025 par rapport au premier.



Aux Etats Unis en revanche, alors que les mauvaises nouvelles (elles s'accumulent) sur le front de l'économie étaient jusqu'ici considérées comme une opportunité de se renforcer, car annonciatrices d'un assouplissement monétaire à venir, elles sont désormais accueillies avec davantage de prudence car un scénario pré-récessionniste commence à se dessiner.



Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone explique : 'l'ISM confirme qu'il ne s'agissait probablement pas seulement d'un accident de parcours : nous pourrions bien nous trouver face à un ralentissement plus profond et durable que prévu de l'économie américaine', souligne l'analyste.'

Le fait que les investisseurs ne voient plus le verre 'à moitié plein' signifie que la complaisance dont ils faisaient preuve pourrait se dissiper.



On peut rajouter à cela e surgissement d'accès de stress chaque fois que Donald Trump prend la parole : il avait annoncé mardi que les Etats-Unis commenceraient par appliquer un 'faible droit de douane' sur les importations de produits pharmaceutiques avant d'augmenter le taux à 150%, voire 250%, d'ici un an.

Le but semble d'éradiquer les importations en provenance de Suisse et d'Inde... mais les Etats Unis sont-ils capable de produire des 'génériques' à des prix abordables ?



À l'occasion d'une interview accordée à la chaîne d'informations financières CNBC, le président américain a ajouté qu'il prévoyait également de dévoiler la semaine prochaine des surtaxes sur les importations de semi-conducteurs : l'Inde va écoper de 25% de droits de douane supplémentaires.



Sur le compartiment obligataire US, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans décale de +1Pt symbolique vers 4,2400%, le '30' ans rajoute +2Pts à 4,828%, ainsi que le '2 ans' à 3,724% : les investisseurs ne semblent pas établir de lien entre les surtaxes douanières et le redressement lent mais persistant des pressions inflationnistes aux Etats Unis.



Enfin, les taux longs japonais repartent de l'avant avec un '10 ans' qui affiche +3Pts vers 1,5030%, le '30 ans' se tend de +0,5Pts à 3,08% mais le '40 ans' efface -2Pts à 3,3360%.