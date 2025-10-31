Taux : séance de transition, la tension sur les T-Bonds US persiste

Les marchés obligataires ont mal digéré la posture jugée plus prudente de la part de la FED mercredi et continuent de s'alourdir, avec des T-Bonds qui se stabilisent vers 4,10% mais dont le rendement s'est retendu de +12Pts en 48H, le rendement du '30 ans' repassant de 4,569% vers 4,665% (+1,8Pt depuis jeudi).

Jerome Powell a conduit les opérateurs à revoir à la baisse leurs anticipations d'assouplissement monétaire... mais les investisseurs se montrent malgré tout optimistes sur les chances d'une nouvelle réduction du loyer de l'argent le 10 décembre, jugeant que beaucoup d'événements pourraient évoluer d'ici là.



'Si on met de côté l'actualité au jour le jour et qu'on prend un peu de recul, le contexte reste extrêmement favorable pour les actifs risqués', assure Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.

'Les taux directeurs de la Fed reviennent progressivement vers un niveau neutre, qu'il y ait une nouvelle baisse au mois de décembre ou non, et son bilan s'approche lui aussi de son point d'équilibre', fait valoir le stratégiste.



Côté 'stats', le PMI de Chicago est ressorti aux Etats Unis plus vigoureux que prévu, avec une hausse de +3,2Pts à 43,8%, surpassant le consensus de +42,3.

L'activité reste soutenue près des 'Grands lacs' mais de nombreuses autres FED régionales font état d'un climat de récession.



En Europe, les marchés ont pris connaissance du taux d'inflation annuel de la zone euro.

Celui-ci est estimé à 2,1% en octobre 2025, contre 2,2% en septembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Aucune réaction des Bunds, stables vers 2,6300%, nos OAT rajoutent +0,7Pt à 3,421%, les BTP italiens se détendent de -1Pt vers 3,383%... et accroissance leur avantage sur nos OAT.

Enfin, les 'Gilts' s'améliorent de -1Pt vers 4,404%, soit une detente hebdo de -3Pts.

