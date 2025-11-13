Taux : séance marquée par la lourdeur, les OAT et BTP italiens de nouveau à parité

Les taux US se retendent avec la résurgence de doutes sur une 3ème réduction du loyer de l'argent fin décembre suite aux propos prudents de Susan Collins (présidente de la FED de Boston) : le consensus FEDwatch est retombé de 90 à 54% pour un assouplissement le 18 décembre.



Elle explique la FED a besoin d'arguments solides pour poursuivre l'assouplissement monétaire : les prochaines 'stats' concernant l'inflation seront cruciales et Wall Street va devoir patienter car le CPI d'octobre n'a pu être calculé (et il ne le sera pas) et les données sur novembre sont partielles.

Même constat pour les chiffres de l'emploi avec 2 'NFP' passés par pertes et profits.

Les T-Bonds se dégradent avec +2Pts sur le '10 ans' à 4,0840% (même écart pour le '2 ans' à 3,587%) et le '30 ans' se tend de +2,5Pts à 4,687%.



La résolution du 'shutdown' aux États-Unis, actée hier par un vote favorable de la Chambre des représentants et sa promulgation définitive par Donald Trump constitue un non-événement pour les marchés obligataires US depuis lundi.



Dans une étude récente, les économistes de JPMorgan estimaient que la zone euro pourrait bientôt bénéficier d'un scénario idéal à la 'goldilocks', marqué par une inflation maîtrisée et une croissance modérée, mais durable : de quoi alimenter la hausse des émissions en Euro mais l'actualité du jour ne s'y prêtait pas.



Le Bund à 10 ans se tend de +4Pts vers 2,687%, l'OAT de même échéance affiche +3,5Pts 3,416%, les BTP italiens de +4,2Pts à 3,416% : ils 'égalisent' avec nos OAT et les 2 signatures présentent une prime d'un peu moins de 73Pts de base.



Sur le front des statistiques, au 3e trimestre 2025, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente de 44 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,4 millions de personnes, selon les données de l'Insee.



Le taux de chômage au sens du BIT s'établit ainsi à 7,7% de la population active, quasi stable (+0,1 point) par rapport au deuxième trimestre, pour lequel l'estimation est très légèrement rehaussée (+0,1 point).



Par ailleurs, selon la première estimation de l'Office national de statistiques (ONS), le produit intérieur brut (PIB) réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% au 3e trimestre 2025 en rythme séquentiel, après une croissance de 0,3% observée au 2e trimestre.



En termes sectoriels, la croissance de l'économie au trimestre écoulé a été tirée par des croissances de 0,2% dans les services et de 0,1% dans la construction, alors que la production industrielle a reculé de 0,5%.





