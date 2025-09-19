Taux : semaine nettement négative malgré l'anticipation d'une baisse des taux US

Le weekend approche, et les détenteurs de T-Bonds semblent de plus en plus pressés de s'en débarrasser, malgré le consensus très massif concernant un scénario à 2 baisses de taux cet automne.

Et 48H après la conférence de presse de J.Powell, voir un '10 ans' se dégrader de 3,3Pts à 4,1360% et un '30 ans' afficher le même écart à 4,753%, ce n'est certainement pas l'évolution que les investisseurs espéraient.

Pire, sur la semaine écoulée, le '10 ans' se retend de +8Pts, le '30 ans' de +7,3Pts, comme si la FED avait délivré un message plutôt 'faucon' et laissé planer le doute sur la possibilité de réduire les taux avant la réunion de décembre (notamment à cause de l'inflation anticipée à 2,6% contre 2,3% en 2026).



A Wall Street en revanche, les opérateurs semblent avoir compris le message de façon symétrique (interprété comme 'accommodant' ou 'colombe') puisque les indices US enchainent les records absolus depuis 48H, avec un nouveau triplé pour le Dow Jones (46.330), le S&P500 (6.660), le Nasdaq-100 (24.600).



La décision de la Fed, mercredi soir, de réduire d'un quart de point son principal taux d'intérêt se solde par un sursaut de +12Pts en 48H, alors que selon Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone 'la Fed est prête à mettre le paquet pour soutenir l'emploi et, plus largement, la croissance'.



'Résultat, le scénario haussier en faveur des actions - qui reposait déjà sur une économie solide (qui pourrait le devenir davantage) et sur des bénéfices d'entreprises robustes (qui pourraient là encore s'améliorer) - tient toujours debout' souligne l'analyste.



Les marchés US semblent donc schizophrènes.



Pas de débat sur la stratégie de la BCE en Europe, les taux resteront figés jusqu'à la fin de l'année, pas de chiffre marquant ce vendredi, et pourtant le rendement des Bunds se tend de +2,6pts vers 2,747%, tout comme l'OAT (+3,1Pts, qui s'établit à 3,565%... et +2,2Pts sur le BTP à 3,563 (il reste au contact de l'OAT.



Sur le front des statistiques, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, se maintient à 96 pour le quatrième mois consécutif en septembre, demeurant ainsi sous sa moyenne de long terme de 100.



Sur le marché obligataire nippon, malgré un nouveau report de la hausse des taux de 0,5 vers 0,75%, le '10 japonais' a connu une séance 'très difficile' avec +4,3Pts (+2,7%, c'est un gros écart) vers 1,641%, pire score depuis plus de 17 ans (juillet 2018)