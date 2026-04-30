Taux : sommet historiques taux nippons, le '30 ans' US cale sous les 5,00%

Ce sont les taux longs japonais qui ont créé l'événement ce jeudi avec un "10 ans" passé pour la première fois fois au-delà des 2,50% (à 2,533%) alors que le ministre des finances avertit que la glissade du yen (sous 1,61 face au Dollar) ne saurait se poursuivre. Le "40 ans" japonais fait sa première incursion au 21ème siècle au-delà des 4,00%, avec +14Pts à 4,0110%.

Publié le 30/04/2026 à 18:43 Partager

La semaine se termine mieux qu'elle n'avait commencé pour les T-Bonds (-1,8Pt à 4,400% sur le "10 ans", -2Pts sur le "30 ans" à 4,9800%) et surtout mieux qu'on pouvait le redouter alors que des résistances historiques de 11 et même 15 ans étaient testées mercredi de part et d'autre de l'atlantique : les bons du Trésor hésitent à s'engager sur une pente encore plus glissante qu'elle ne l'est depuis le début des hostilités au Moyen Orient le 28 février.

La réunion de la FED n'a apporté aucun élément nouveau, Jerome Powell a prononcé les termes que Wall Street attendait et se propos ont été jugé "faucon", mais ce n'est pas une surprise.

Il n'est pas surprenant non plus de voir l'indice avancé des indicateurs économiques (LEI) du Conference Board pour les États-Unis se dégrader de 0,6% en mars 2026, à 97,3, faisant ainsi plus qu'annuler sa hausse de 0,3% enregistrée en février (à 97,9).



Sur l'ensemble du semestre écoulé, le LEI (leading economic indicator) américain a baissé de 1% entre septembre 2025 et mars 2026, soit plus de la moitié du recul de 2,1% observé au semestre précédent (mars à septembre 2025).



L'indice PMI de Chicago s'est établi en repli de -3,6Pts à 49,2 ce mois-ci (contre 52,8 en mars), alors que les économistes tablaient en moyenne sur une légère amélioration, autour de 53. A 49,2 points, il est au plus bas depuis le mois de décembre 2025.



L'indicateur repasse ainsi en deçà du seuil de 50 points, distinguant contraction et croissance de l'activité dans l'industrie.

En France, l'INSEE annonce une croissance zéro au 1er trimestre 2026, avec une consommation à -0,1%, des investissements qui chutent de -0,4%, des exportations qui chutent de -3,8%.

Du coup nos OAT refluent de 3,800% vers 9H45 ce matin vers 3,700%, contre 3,766% la veille.

Les Bunds effecent -5Pts vers 3,0,42% (3,1330% au plus hautà, les BTP italiens qui avaient atteint les 4,000% ce matin effacent -8Pts vers 3,8600%.



Petite embellie également côté "Gilts" : après une culmination vers 5,09%, une détente marginale s'amorce de 5,0750% vers 5,0300.