Taux : soulagement politique en France, le 'spread' OAT/Bund se contracte à 73,5Pts

Publié le 12/11/2025 à 18:42 Partager

La bonne surprise du jour -dans un contexte d'absence d'indicateurs macro-économiques-, c'est la nette détente, en solo cette fois-ci, de nos OAT alors que la quasi-totalité des bons du Trésor libellés en Euro n'ont varié qu'à la marge, faute d'indicateurs, à 1 exception près avec le chiffre révisé de l'inflation allemande (aucun enjeu, aucun suspens).



La hausse des prix s'est quelque peu tassée au mois d'octobre en Allemagne, principalement sous l'effet d'un repli des tarifs de l'énergie, selon les chiffres définitifs publiés par Destatis, l'office fédéral de la statistique.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes allemandes est ressorti en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre et de 2,3% en rythme annuel, comme indiqué en première estimation.



Nos OAT effacent -4,5Pts de rendement à 3,377% alors que l'Assemblée a voté à une assez forte majorité la suspension de la réforme sur les retraites (durant 2 ans, comprendre jusqu'aux prochaines présidentielles), ce qui signifie que même en cas de motion de censure déposée par les oppositions, le 'bloc central + PS' votera la confiance, ce qui garantit presque à coup sur la survie du gouvernement et une stabilité politique jusqu'à fin 2025.



Dans le même temps, les Bunds à 10 ans n'efface que -1,2pt vers 2,645% : le 'spread' OAT/Bund se resserre à 73,5Pts.

Petite embellie du côté des 'bonos' ibériques qui se détendent de -1,7Pts vers 3,145% et les BTP italiens s'améliorent de -3,3Pts vers 3,3700%.

Voici les BTP et les OAT revenus pratiquement à parité, ce qui semble logique vu l'écart de notation encore très en faveur de notre dette.



Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' se sont dégradés de +1,4Pts vers 4,402%, après la détente observée depuis lundi, suite à la hausse du chômage UK.



Après une journée de congé mardi, les marchés obligataires US ont rouvert sur une note positive et des rendements en baisse de -3,5Pts à -5Pts par rapport à lundi sur le '10 ans' et le '30 ans' US à respectivement 4,058% et 4,6500%.



Les détenteurs de T-Bonds sont rassurés par une prochaine sortie du 'shutdown': le prochain redémarrage des administrations publiques américaines va par ailleurs permettre aux investisseurs de bénéficier enfin d'indicateurs économiques leur permettant d'évaluer la vigueur de la croissance, mais ces statistiques pourraient aussi déclencher un nouvel épisode de volatilité.

Certains professionnels s'attendent à ce que le Département du Travail dévoile dès ce vendredi le rapport sur l'emploi américain au titre du mois de septembre, qui n'avait pas pu être diffusé début octobre.



Si des chiffres confirmant les récentes difficultés du marché du travail américain confirmaient l'hypothèse d'une nouvelle baisse de taux de la Fed le mois prochain, des données plus solides viendraient remettre en cause le scénario favorable sur lequel s'était basée la hausse des marchés d'actions.

