Taux : statu quo sur les T-Bonds malgré déluge de stats US; nette tension au japon

Le verdit de la FED -qui ne fait aucun doute- sera officialisé d'ici 24H mais après -25Pts vers 4,25%, ce qui compte, c'est la confirmation par Jerome Powell du début d'un cycle de baisse de taux, et la validation d'un scénario de 2 baisses supplémentaires d'ici fin 2025.



Les explications et le diagnostic vont donc revêtir une importance cruciale.

S'il ne tient pas un discours très 'accommodant', cela va rendre Donald Trump furieux !



Et en dehors de l'emploi, il n'y a pas de signe de fort ralentissement avec une croissance à plus de 3% et des ventes de détail aux États-Unis qui ont progressé de +0,5% après avoir augmenté de 0,6% en rythme séquentiel en juillet (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,5%), surpassant largement les attentes des économistes.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, elles se sont accrues de 0,7% le mois dernier, une hausse là aussi au-dessus du consensus, après une augmentation de 0,4% le mois précédent.



Toujours selon le Département du Commerce, les ventes de détail américaines sur 1 an ont progressé de 5% en août par rapport au même mois de 2024, marquant ainsi une accélération par rapport à la croissance annuelle de 4,1% observée en juillet.



La production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 0,1% en août selon la Réserve fédérale, après une baisse de 0,4% en rythme séquentiel en juillet (révisée par rapport à un repli de 0,1% estimé initialement).



La Fed précise que dans le détail, la production manufacturière proprement dite a augmenté de 0,2% en août, soutenue en particulier par une hausse de 2,6% de la production automobile, et que celle du secteur minier a progressé de 0,9%.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est maintenu stable à 77,4% en août, un niveau inférieur de 2,2 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).

L'immobilier ralentit mais pas de coup de frein brutal malgré des taux longs encore élevés : alors que les biens de seconde main n'ont jamais été aussi nombreux à la vente depuis 2007, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 32 en septembre, contre 34 attendu, après 33 en juillet (et 42 un an plus tôt)... et 39% d'entre eux baissent le prix des nouveaux logements mis en vente (contre 37% en août).



Enfin, les prix à l'importation ont progressé de +0,3%, ce qui ne provoque pas de variation du rendement des Treasuries.



Après cette déferlante de statistiques, les taux longs US sont restés longtemps figés, jusque vers 19H : le '10 ans' se détend ce soir de -1,2Pt à 4,023%, le '30 ans' de -1,3 vers 4,642%... et le '2 ans' de -2,5 vers 3,5100%.



Peu de chiffres à l'agenda de ce côté-ci de l'Atlantique : en Allemagne, l'indice ZEW traduit un sursaut inattendu du 'sentiment des investisseurs', à 37,3 contre 34,7 en août, déjouant un pronostic de 25,5 (les annonces de licenciements se multiplient, pas moins de 110.000 dans l'automobile cet été.



Les rendements obligataires apparaissent comme aux Etats-Unis figés en ce mardi : rendement inchangé à 2,694% pour le Bund allemand à dix ans et à 3,488% pour son équivalent français, ce qui fait que le 'spread' OAT/Bunds ne s'écarte pas en dépit de la dégradation de la France par Fitch, puisqu'il se contracte même vers 79 points de base, contre 80 points vendredi.

La stabilité l'a également emporté sur les BTP italiens à 3,5050%... et pour une fois, les 'Gilts' britanniques sont à l'unisson : inchangés à 4,6370%.



Pour trouver un peu de mouvement, il faut se tourner du côté du Japon avec une nette tension du '10 ans' : +1,5Pt à 1,6090%.

Et la tendance à la nervosité se confirme sur le '30 ans' avec +4,3Pts à 3,249%, puis le '40 ans' avec +5Pts à 3,467%... la situation redeviendrait tendue au-dessus de 3,5200%.