Taux : tension alarmante, pires niveaux en zone Euro depuis 15 ans

Les T-Bonds pâtissent de la progression inexorable du prix du baril (une flambée brièvement interrompue la veille avec l'annonce du retrait de l'OPEP annoncé par les Emirats (EAU) : le WTI grimpe de +6,4% (105,7$) et le baril de Brent revient proche de ses récents sommets avec +5,5% à 110$.

Publié le 29/04/2026 à 18:57 - Modifié le 29/04/2026 à 18:58 Partager





Il n'est guère étonnant de voir le rendement du "10 ans" US se tendre de +4,7Pts vers 4,400%, le "30 ans" se rapproche encore des 5,000% avec +3,6Pts à 4,9800%, le "2 ans" fait un bond de +6,2Pts à 3,906%, le pire niveau observé depuis le 27 mars.



Sur le front géopolitique, les tensions persistent entre Washington et Téhéran, avec des tonalités de communication qui semble complètement aux antipodes : Téhéran "se donne le temps" d'étudier les options proposées par les Etats-Unis, Trump vient de poster que "l'Iran est au bord de l'effondrement", que le pays est "vaincu militairement" et renchérit avec " fini de jouer les gentils !

L'hypothèse d'un blocage durable commence à s'imposer : Trump aurait demandé à ses équipes de se préparer à un blocus maritime prolongé de l'Iran afin de contraindre le pays à céder sur le dossier nucléaire.

Le Wall Street Journal évoque même l'hypothèse d'un blocus naval de " plusieurs mois ", discutée avec des acteurs du secteur pétrolier : cela ancrerait le baril au-delà des 100$ et précipiterait une bonne partie de la planète -dont l'Europe- dans une récession à la "1974".



La bonne nouvelle du jour, c'est le pas décisif franchi pour la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale : la commission bancaire du Sénat a approuvé sa candidature par 13 votes (républicains) contre 11 (démocrates). Cette validation ouvre la voie à un vote final en séance plénière, dans une chambre dominée par les républicains, augmentant ses chances de confirmation à la tête de la banque centrale.



Même si aucune surprise n'est attendue, les investisseurs seront également attentifs aux propos tenus par Jerome Powell dont c'est la dernière conférence de presse en tant que président de la Fed.

L'institution devrait maintenir ses taux inchangés (3,50/3,75%) et il n'y aura pas de mise à jour du "dot plot" des membres de la FED.

Jerome Powell devrait adopter un ton neutre, sans donner d'indications sur la trajectoire des taux, faute de visibilité", estime Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.



Côté chiffres macro, sans surprise, le moral des ménages de la zone Euro tombe au plus bas de l'année (-25 après -19,2 en avril) et depuis mi-2023 et

l'inflation atteint +2,9% en Allemagne en avril.



Séance de lourdeur également en Europe et nouvelle séance éprouvante sur les "Gilts" britanniques qui culminent vers 5,08% et vont inscrire leur pire clôture depuis 2011.

Les Bunds rajoutent +5,2Pts à 3,114% (pire clôture de l'année, la pire depuis mai 2011), nos OAT +6Pts à 3,777% et les BTP italiens +7,8 à 3,956%.