Taux : tension aux US (malgré PCE), détente en Europe, semaine négative partout

La semaine s'achève dans le rouge pour les marchés obligataires, une conclusion apparemment logique vu la vigueur des chiffres de la croissance et le recul des inscriptions au chômage publiés jeudi.

Les T-Bonds se tendent de +6Pts (sur le '10 ans') et l'essentiel des pertes se matérialise ce vendredi : +2,5Pts vers 4,198%.

Le '10 ans' atteint ainsi un plus haut de trois semaines et le '30 ans' affiche +1Pt vers 4,765%.



Mais la tension observée ces dernières heures, ce vendredi, est plutôt une surprise après la publication du chiffre le plus attendu de la semaine, lequel constituait plutôt une bonne surprise : l'indice 'PCE-Core' le plus suivi par la FED se stabilise sagement sous les +2,9% (identique aux 2,9% attendus mais 3% envisagé, moyennant une hausse séquentielle de +0,2% contre 0,3% attendu) et l'indicateur global ressort à +2,7% comme prévu.

L'autre 'stat' emblématique ce vendredi, c'était la confiance du consommateur américain : elle s'est détériorée en septembre vers 55,1 contre 58,2, à un rythme encore plus marqué que prévu initialement, selon l'indice définitif de l'Université du Michigan publié ce vendredi... mais les chercheurs de l'U-Mich' n'ont pas publié les anticipations ou ses prévisions des ménages en matière d'inflation.



Pour les analystes de Danske Bank, les événements des derniers jours(croissance du PIB revue à +3,8% contre +3% initialement, dépenses des ménages à +0,6% contre 0,4% attendu) sont venus mettre fin au scénario des 'goldilocks', cette situation 'ni trop chaude, ni trop froide' qui se caractérise par une croissance modérée, une inflation maîtrisée et des taux d'intérêt bas, à savoir un environnement parfait pour les marchés.



Le nouveau cycle d'assouplissement de la Fed ayant été largement anticipé, les taux longs continuent de se tendre, du fait de perspectives de taux moins favorables, et de risque inflationnistes, relancés par l'annonce que Donald trump entendait taxer à 100% les médicaments importés, ce qui risque de faire exploser les coûts de santé, déjà les plus élevés au monde.



En Europe, le Bund allemand se détend de 2,3Pts vers 2,748%, (+1Pt en hebdo), nos OAT de -4,3Pts vers 3,57% (+1,5Pt hebdo), les BTP italiens de -3Pts vers 3,615% (+3Pts hebdo).

Enfin, outre-Manche, les Gilts évoluent à contrecourant des émissions souveraines sur le continent avec +0,5Pt à 4,752%, soit +4,5Pts sur la semaine.