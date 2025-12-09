Taux : timide embellie, sauf sur nos OAT (réduction du 'spread' face au Bund)

Enfin une séance de répit sur les marchés obligataires, après une série de 8 hausses des rendements, et 2 dernières séances très éprouvantes.



La dégradation s'interrompt mais ce n'est pas encore l'embellie : le rendement des T-Bonds se détend de -0,5Pts vers 4,168%, le "30 ans" de -2Pts vers 4,796... et la vapeur s'inverse même ce soir pour le "2 ans" qui se détendait de -0,5Pts et passe à +1,5Pt vers 3,598/3,60%.



Il n'y a guère de suspens sur l'annonce d'une 3ème baisse de taux demain (89% des intervenants s'attendent à une nouvelle baisse d'un quart de point des taux directeurs) mais les investisseurs vont regarder 2 choses.

Y a t'il une nouvelle fois des dissentions au sein de la FED sur l'assouplissement annoncé (comme fin octobre), combien se déclaraient opposés (est-ce que ce nombre augmente) ?

Deuxième enjeu : quelle sera la teneur des dernières prévisions économiques de la banque centrale US ? L'inflation apparaît t'elle suffisamment "ancrée", la croissance est-elle menacée, l'emploi se dégrade t'il "sournoisement" ?



Pas vraiment de réponse à cette dernière question avec les dernière données sur le chômage (qui a fortement baissé fin novembre) ou le rapport es "JOLTS" : les ouvertures de postes ont marginalement augmenté en octobre, mais les embauches se sont réduites, apportant un nouveau signe du ralentissement que connaît actuellement le marché américain du travail.



Le nombre d'offres d'emploi a atteint 7,67 millions, contre 7,66 millions le mois précédent d'après la dernière enquête "JOLTS" (Job Openings and Labor Turnover Survey) publiée ce mardi par le Département du Travail.

Les embauches sont, elles, ressorties à 5,37 millions contre 5,15 millions en septembre, montre le rapport.



Ces statistiques, utilisées pour mesurer la vigueur de la demande sur le marché du travail, devraient être particulièrement suivies afin de déterminer l'évolution de l'emploi en l'absence des données officielles mensuelles publiées par le Département du Travail.



"L'enjeu du communiqué de la FED, c'est surtout de savoir quel rythme d'assouplissement sera mis en oeuvre l'an prochain", rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

"Il faudra être patient et probablement attendre la nomination du successeur de J. Powell qui pourrait intervenir dans les semaines à venir pour en savoir plus", ajoute l'analyste.



Chez J.Safra Sarasin, on indique s'attendre à une nouvelle baisse de taux "à titre préventif" demain, mais les équipes de la banque privée suisse jugent aussi qu'il va devenir "bien plus difficile de mettre en oeuvre l'ensemble des baisses de taux actuellement intégrées dans les prix de marché, même avec un président de la Fed plus accommodant".



La Bank of Japan se réunit jeudi prochain (le 18/12) et une hausse de taux est anticipée (la première depuis début août 2024): les taux longs nippons commencent à plafonner mais pas encore d'embellie en vue (-1,2Pt à 1,965% sur le "10 ans").



En Europe, le Bund allemand à dix ans, véritable référence dans la zone euro, qui a flambé de près de +10Pts de base ce lundi (il a atteint 2,87%) se détend de -1,5Pt vers 2,853%, nos OAT effaçant -3Pt à 3,555%: malgré le suspens sur le vote du budget français, le "spread" OAT/Bund se contracte à 70Pts de base.

L'OAT réduit également l'écart par rapport au BTP italien (à moins de 1Pt de base) qui affiche 3,549%.



Embellie également sur les "Gilts" britanniques avec -3,3Pts vers 4,5000%.