Taux : toujours plus prudents que Wall Street

Publié le 13/04/2026 à 18:34 Partager

Les rumeurs d'un possible accord sur un renoncement aux capacités d'enrichissement de l'uranium par l'Iran contre une levée des sanctions US a partiellement rassuré Wall Street (+0,2% pour le "S&P", +0,5% pour le Nasdaq), mais pas du tout les spécialistes des marchés de taux : les T-Bonds ont reperdu du terrain dans l'après-midi (à partir de 15h50) et le rendement du "10 ans" est remonté au-delà de 4,333%, soit +2Pts, le "30 ans" affiche +1,5Pt à 4,93%, même écart pour le "2 ans" à 3,816%.



Les opérateurs notent que la fermeture du détroit d'Ormuz, qui fait chuter de 15 millions de barils/jour la quantité d'or noir disponible sur la planète propulse les prix du pétrole au-dessus de 100 USD le baril, et même 103 USD pour le WTI, aggravant les craintes d'une inflation durable alors que les pourparlers d'Islamabad ce week-end étaient censés déboucher sur une reprise du trafic maritime dans le détroit.



L'indice d'inflation a connu sa plus forte augmentation aux Etats-Unis depuis 4 ans en mars, et une 7e semaine de gel des exportations du Golfe va commencer à provoquer pénuries et rationnement dans toute l'Asie, sur fond de flambée de l'inflation.



Elle finira par se répercuter dans les produits importés par l'Occident.



En Europe, l'Allemagne décide, après l'Espagne et l'Italie, d'abaisser les taxes sur les carburants (d'environ 17 centimes du litre) afin de soulager les consommateurs comme les professionnels... et soulager l'indice des prix.



Mais cela ne bénéficie pas aux Bunds qui se tendent de +5 points vers 3,098%. La lourdeur s'étend à nos OAT avec +6,3 points vers 3,753%, puis aux BTP italiens avec +5 points à 3,877%.

Les "Gilts" UK s'en tirent un peu mieux avec seulement +2,5 points à 4,862%.