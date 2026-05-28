Taux : une détente se dessine sur le tard, Axios encore à la manoeuvre

Les marchés de taux sont restés longtemps indécis, voir un peu lourds. Et une nouvelles fois, c'est le média Axios (principal relais de la Maison Blanche, donnant parfois l'impression d'une symbiose totale) qui allège l'ambiance et donne le coup de pouce nécessaire pour propulser le Nasdaq et le "S&P" vers de nouveaux sommets. Axios assure qu'une feuille de route préalable à un accord serait désormais sur la table des négociations : il n'y manquerait que l'approbation du locataire de la Maison-Blanche... et de la partie iranienne qui reste échaudée par le second "incident" en 48H avec la marine US (qui a encore bombardé le port de Band Ar Abbas ce jeudi martin).

Publié le 28/05/2026 à 18:37 - Modifié le 28/05/2026 à 18:59 Partager





La télévision iranienne a indiqué avoir consulté un projet "non officiel de protocole d'accord" entre les Etats-Unis et l'Iran.



"Ce protocole prévoit la levée du blocus américain et la reprise du trafic maritime commercial par l'Iran dans un délai de 30 jours, selon un mécanisme irano-omanais", croyait-on savoir ce matin chez UBS.



Les marchés obligataires, d'ordinaire plus circonspects que Wall Street se montrent cette fois complètement indifférents à cette "annonce" d'un énième projet de paix : les T-Bonds se dégradent même légèrement, en l'absence de confirmation officielle.

Les spécialistes du pétrole montrent tout aussi peu d'enthousiasme, à tel point que les cours apparaissent totalement figés sur les niveaux d'avant communiqué.

Le Brent se redresse même de +0,5% vers 93,2$, le WTI ne parvient pas à repasser sous les 90 USD le baril.



En réalité, les cours du pétrole sont aussi soutenus par le fait que Moscou serait sur le point de finaliser l'interdiction d'exporter du diesel et du kérosène, après que des frappes de drones ukrainiens à longue portée ont mis hors service près de 25% des capacités de raffinage du pays (la Russie extrait environ 10 millions de barils/jour mais n'est plus capable d'en raffiner que les 3/4) .



"Les réparations [de ces sites] prendront des mois, les sanctions occidentales bloquant l'accès aux composants spécifiques nécessaires", souligne Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue, qui évalue les exportations russes à environ 1 Mb/j de diesel, soit 3 à 4% de l'offre mondiale de distillats moyens.

L'interdiction d'exporter frappe donc les clients habituels (surtout la Turquie, le Brésil et l'Afrique du Nord depuis 2023) et force les acheteurs à rechercher des fournisseurs alternatifs, tendant de facto le marché mondial des distillats.



Toujours sur le front géopolitique, les marchés surveillent aussi attentivement la situation au Proche-Orient où Benyamin Netanyahou vient d'annoncer que Tsahal allait prendre le contrôle de 70% de Gaza... et recommande aux habitants de Tyr d'évacuer cette ville 5 fois millénaire (toute attaque de Tsahal rendrait caducs les pourparlers de paix irano-US).



Après avoir longtemps hésité et préservé l'équilibre, les T-Bonds parviennent à se détendre ce soir de -2Pts sur le "10 ans" à 4,457%, le "30 ans" efface 1,4Pt à 4,997%, le "2 ans" -1,2Pt à 4,0200%.

Ces écarts demeurent marginaux et peuvent s'expliquer par la révision à la baisse du PIB réel des États-Unis, de +2% vers un taux annuel de seulement 1,6% au 1er trimestre 2026 (2e estimation du département du Commerce).



Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation des ménages (PCE), une mesure particulièrement surveillée par la Fed, a augmenté de "seulement" 0,4% en avril, contre une prévision de +0,5%.

En rythme annuel, il a progressé de 3,8%, conformément aux attentes, marquant une accélération par rapport aux 3,5% enregistrés en mars... mais qui ne renforce pas les craintes de Wall Street en matière de hausse des taux.



Par ailleurs, au mois de mai, les commandes de biens durables (aéronautique notamment) ont fait nettement mieux que prévu avec un bond de 7,9%, loin des anticipations qui étaient à +4% et un précédent à +1,3% (donnée révisée à la hausse de +0,8%).



Enfin, au mois d'avril, la hausse des taux longs US commence à freiner les ventes de logements neufs : elles ont chuté de -41.000, à 622 000 unités aux États-Unis, contre des attentes à 661 000.

En Europe, la détente des taux s'avère également marginale et tardive : les Bunds effacent -2,5Pts à 2,9600%, les BTP italiens -3,5 à 3,676%, nos OAT se distinguent avec -8,5Pts à 3,5900%, ce qui réduit spectaculairement le "spread" face au Bund, à +63Pts.

Enfin, les "Gilts" UK font bonne figure avec -4,1Pts à 4,8200%.