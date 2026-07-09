Taux : une embellie, mais qui n'efface pas le repli de mercredi

Les dernières déclarations de Trump affirmant que l'Iran "cherchait désespérément à négocier "(40ème ou 41ème édition) a restauré un peu d'optimisme à Wall Street (le Nasdaq bondit de +1,5%) et le rendement du "2 ans" et du "10 ans" US se détend de -3Pts à respectivement 4,1700 et 4,537%, ce qui n'efface pas la tension de +6Pts observée la veille.

Mais globalement, le marché obligataire ne bénéficie guère d'achats de précaution liés au contexte géopolitique depuis le 28 février : les rendements se figent sur le "30 ans" (vers 5,063%) après avoir fortement progressé depuis le début de la semaine.



Le très net regain de tensions au Moyen-Orient, avec une escalade de tirs + représailles, alimente la crainte que les prix du pétrole ne repartent à la hausse et alimentent les anticipations inflationnistes.



Les Etats Unis ont annoncé avoir procédé à de nombreuses frappes au cours de la nuit (visant notamment les systèmes de défense antiaériennes et les bases de lancement de drones amphibies), et symétriquement, l'Iran a visé des objectifs militaires basés chez les alliés de Washington.



Cette reprise des hostilités inquiète les marchés, notamment car le trafic dans le détroit d'Ormuz va en pâtir, principalement avec les menaces de Donald Trump de réactiver son blocus maritime.

L'Iran menace non seulement de bloquer le trafic dans le détroit d'Ormuz (même sans cela, aucun navire n'y circule plus depuis 24H) mais également Bab El Mandeb (accès à Suez) par le biais de ses alliés houthis yéménites.



Sur le front "macro", les ventes de logements anciens aux États-Unis, publiées par la NAR (National Association of Realtors ) reculent de -2,4% (ou -10.000 à 3,73 millions).

Les ventes de maisons individuelles reculent de -2,4%, les condominiums de -2,7%.



Les inscriptions au chômage ont baissé aux Etats-Unis, lors de la semaine au 4 juillet ont stagné à 215.000, selon le département du Travail qui précise que la moyenne mobile sur quatre semaines recule de -1,7% pour s'établir à 218.750 contre 222.500 la semaine précédente.





En Europe, nos OAT effacent 6Pts vers 3,855%, après avoir rouvert à 3,927%, les Bunds effacent -4Pts vers 3,0500%, les BRP italiens -8Pts à 3,8400% (ils repassent devant nos OAT, avec une petite "prime" en leur faveur de -1,5Pt).

Les "Gilts" britanniques égalent quasiment la performance de nos OAT avec -6Pts vers 4,903%.

Enfin, le "10 ans" japonais continue de battre des records avec 2,878% au final et un test des 2,900% en séance, soit 15Pts de moins que le Bund de maturité équivalente.

