Taux : une entame de semaine lourde et carrément négative pour les Gilts UK

Les marchés obligataires restent circonspects, beaucoup plus circonspects que Wall Street qui a enchaîné les records absolus les 15, 16 et 17 avril. Face aux +4/+4,5% des indices US, les T-Bonds ont pâti du retour du "risk-on" en mode "inoxydable", d'où une détente marginale sur la semaine écoulée. Faute de stimuli "macro" les T-bonds ont entamé la semaine sur une note indécise.

Publié le 20/04/2026 à 18:30 Partager

C'est même la lourdeur qui l'emporte : le "10 ans" se retend de +2 points vers 4,264%, le "30 ans" de +1,2 point vers 4,897% (contre 4,60% le 27 février)... et le "2 ans" se dégrade de +3 points vers 3,73%.



Il n'est pas certain qu'à ce niveau, les taux longs aient complètement intégré le contrecoup de la hausse des coûts énergétiques qui pourrait s'inscrire dans la durée.

De son côté, Goldman Sachs anticipe ainsi une inflation PCE portée à 3,1% fin 2026 (+1 point), avec une inflation sous-jacente à 2,5%.



Dans le même temps, le taux de chômage est attendu à 4,6% (+0,2 point, c'est de l'épaisseur du trait), traduisant un ralentissement des embauches, notamment dans les secteurs les plus exposés à la consommation discrétionnaire.



Ce cocktail - inflation plus élevée et activité sous pression - complique l'équation de la Réserve fédérale.

Deux baisses de taux restent envisagées en se septembre et décembre, mais pourraient être remises en cause par la persistance des tensions sur les prix, indique Goldman Sachs.



En Europe, les sources d'inspiration ont clairement été absentes et c'est la prudence qui l'emporte avec trois jours de blocage supplémentaires du détroit d'Ormuz que Trump avait déclaré triomphalement grand ouvert 72h auparavant (il n'en était rien, les Etats-Unis n'avaient d'ailleurs pas suspendu leur propre blocus).



Nos OAT se tendent de +3 points à 3,614%, les Bunds de +2,3 points à 2,99% (3,005% ce matin) et les BTP italiens décrochent du peloton , avec +5 points à 3,737%.



La pire performance du jour revient aux "Gilts" britanniques avec un piteux +6,5 points à 4,84% : l'avenir politique de Keir Starmer semble de plus en plus incertain et sa position fragile (il est au sommet de son impopularité, y compris au sein de son propre parti).