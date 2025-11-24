Taux : une légère détente finit par s'imposer aux US

Publié le 24/11/2025 à 19:47 Partager

Séance peu animée sur les marchés obligataires avec un seul chiffre au menu, l'indice IFO allemand : les écarts sont donc demeurés négligeables ce lundi.



Les "lignes pourraient bouger" dès demain avec les chiffres des ventes au détail et des prix à la production pour le mois de septembre avant la parution le lendemain de la croissance au titre du 3e trimestre et surtout du très attendu PCE, la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale.



Sur le compartiment obligataire européen, l'OAT à 10 ans se détend de -2,7Pts à 3,448% pour un Bund de même échéance qui efface -0,8% à 2,690% : l'indice IFO du climat des affaires allemand a légèrement baissé à 88,1 en novembre contre 88,4 en octobre, déjouant un consensus qui tablait sur une légère hausse à 88,5.

Les BTP italiens se détendent de -2Pts vers 3,442%, les Gilts britanniques effacent -1Pt vers 4,5370%.



Outre-Atlantique, le T-Bond 2035 efface -2,7Pts à 4,038%, le "30 ans" -4,6Pt à 4,677%, le "2 ans" reste inchangé à 3,51%.