Taux : une séance de stagnation généralisée, petite embellie sur Gilts UK

Le 4ème trimestre boursier commence au ralenti sur les marchés obligataires occidentaux : une quasi-stagnation est observée aussi bien sur les T-Bonds US que les émissions libellées en Euro, dans des volumes anecdotiques(à l'image du plongeon de l'activité sur le CAC40 avec 30% de volumes en moins par rapport à la moyenne des 30 derniers jours).



Le rendement des Treasuries à dix ans reste figé vers 4,136% (contre 4,14% vendredi), le '30 ans' reste stable à 4,757% (+0,2Pt) et même ambiance en

Europe, le Bund s'assoupit vers 2,7480%, l'OAT reste stable à 3,56%, le BTP italien se dégrade de +1,5Pt à 3,575% et se désolidarise de nos OAT.



Les opérateurs optent pour le 'stand by' avant les prises de paroles de membres de la FED -dont Stephen Miran, Michelle Bowman et J.Powell- puis la publication de quelques indicateurs majeurs mériteront d'être surveillés. en espérant qu'ils confirmeront le scénario d'un atterrissage en douceur de l'activité qui validera la poursuite du cycle de baisse de taux fin octobre puis mi-décembre prochain..



Le gouvernement américain publiera jeudi sa troisième et dernière estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre, qui sera suivie la lendemain par les chiffres de revenus et dépenses des ménages pour août, accompagnés d'une nouvelle mesure de l'indice des prix PCE, considéré comme l'indicateur d'inflation de référence de la Fed.



En Europe, la publication économique la plus attendue de la semaine sera celle des indicateurs PMI 'flash' pour le mois de septembre, attendue ce mardi. Les analystes anticipent une amélioration progressive de l'activité manufacturière, tandis que la croissance des services devrait s'être légèrement tassée depuis août.

Enfin, outre-Manche, une fois n'est pas coutume, les 'Gilts' se détendent de -1,5Pt vers 4,7050%... mais cela reste un niveau de crise qui réclame des mesures budgétaires impopulaires car il va comme en France falloir réduire fortement les dépenses de l'état.