Taux : vague de 'risk-off', tout bascule ce vendredi, nette détente hebdo

Les marchés semblaient invulnérables, embarqués dans un funiculaire haussier se perdant dans les nuages, mais la sérénité des investisseurs vole en éclats avec un seul tweet de Donald Trump qui réitère ses menaces de droits de douane massifs à l'encontre de la Chine.



Aucun véritable stress ne s'est matérialisé suite aux incertitudes politiques françaises, pas plus aux Etats Unis avec le 'Shutdown' : Trump annonce déjà que l'état fédéral va procéder à des licenciements massifs de fonctionnaires, avec comme sous-entendu qu'ils ne seront pas réembauchés et que cela va faire des économies.

Le 'DOGE' piloté par Elon Musk avait également procédé à des coupes claires dans les effectifs de certaines administrations, avant que des milliers de 'superflus' ne soient réembauchés.



Seule donnée macroéconomique attendue ce vendredi, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan ('UMich') a été publié à 16H... et il ressort inchangé à 55 contre 55,1 en septembre: un chiffre intrinsèquement sans impact et qui a ensuite été totalement éclipsé par le tweet de Trump, lequel a déclenché une soudaine vague de 'risk-off'.

Une vague de dégagements sans précédent depuis mi-avril fait plonger le Nasdaq de -2,5% à la mi-séance : une vague d'arbitrage au profit des T-Bonds se traduit par une détente de -10Pts sur le '10 ans' à 4,055% et -8,6Pts sur le '30 ans' à 4,646%, le '2 ans' efface -10Pts vers 3,477%.



Sur la semaine, le T-Bond 2035 se détend de -9Pts : autrement dit, cette séance du 10 octobre décide totalement du bilan hebdo.





Sur le front des taux en zone Euro, la 'fuite vers la sécurité' est tout aussi spectaculaire avec -5,2Pts sur l'OAT vers 3,476%, -7Pts sur les Bunds vers 2,634% et les BTP italiens effacent -5Pts vers 3,489%.

Outre-Manche, les 'Gilts' effacent -8Pts vers 4,673%.



L'or qui flirtait ce matin avec les 4.000$/Oz consolide vers 3.990$ mais reste haussier sur la semaine avec +3% de gain.