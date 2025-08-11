A l'image du récent mouvement de la Banque centrale d'Angleterre (BOE), la trajectoire monétaire des pays européens est à la détente, histoire de dynamiser une croissance atone. A l'inverse, les États-Unis sont en pause depuis décembre dernier mais les choses devraient évoluer dès septembre, surtout si les chiffres de l'emploi continuent de se dégrader.

Tout comme Janus, l’été montre parfois deux visages. Certaines années, il ne se passe strictement rien et vous faites bien de partir vous reposer au soleil, sans trop vous soucier de vos investissements. D’autres années, c’est tout le contraire. Dans un marché étroit, les fluctuations peuvent être exacerbées lors d’une actualité mouvementée : rappelez-vous la baisse de près de 10% enregistrée en quelques semaines l’année dernière. Entre les droits de douane et les différents conflits à travers le monde, cette année risquait d’être chaude. Or pour le moment, force est de constater que les investisseurs font preuve d’un remarquable sang-froid (certains parlerons d’aveuglement ?). L’une des principales raisons invoquées est la promesse d’une nouvelle détente monétaire dès septembre. Pourquoi ? Parce que le marché de l’emploi n’est pas aussi healthy qu’il le paraissait poussant à près de 90% la probabilité d’une baisse de 25 points de base. Histoire d’enfoncer le clou, il faudrait que l’inflation qui sera publiée le 12, ne montre pas trop de velléités haussières. A ce propos, les craintes d’une hausse de prix ont fait l’objet de vifs désaccords aux sein de la BOE même si la faiblesse de l’économie britannique l’a finalement emportée pour justifier une nouvelle baisse de taux.

En attendant, les rendements obligataires continuent d’osciller dans des bandes étroites et ce, malgré les dernières adjudications jugées décevantes. Le rendement du 2 ans américain reste sous pression baissière sous la résistance majeure à 4.07% avec un premier obstacle à 3.855%. En Europe, la situation est également attentiste. Le 10 ans anglais fluctue entre 4.51% et 4.86% depuis des mois et ne semble pas être en mesure de s’en extraire pour le moment tandis que son homologue allemand, le bund, est proche de la borne supérieure de son range à 2.73% avec un premier support à 2.60% à casser pour ouvrir le bas du range à 2.44%.