La question agite l'opinion publique : faut-il mettre en place un impôt plancher de 2% ciblant les quelque 1800 contribuables français disposant de plus de 100 millions d'euros de patrimoine, comme le préconise la taxe Zucman ? Dans un contexte de crise budgétaire, le projet est défendu par une partie de la classe politique mais fait aussi grincer des dents, au-delà même des contribuables potentiellement concernés. Révolution fiscale ou mesure populiste vouée à l'échec ? La presse étrangère porte un regard contrasté sur l'initiative tricolore.

Outre-Manche, le Financial Times consacrait le 17 septembre un article sur le "problème de la taxation des riches". Après avoir rappelé que le nombre de milliardaires dans le monde était passé de 140 à 3 000 entre 1987 et 2024, le quotidien ne rejette pas l’idée de taxer les très grandes fortunes mais adresse une mise en garde : "Imposer des impôts plus élevés sur un nombre relativement restreint de très riches conduit souvent à des changements de comportement qui limitent, voire réduisent, les recettes collectées", écrit-il. Le FT estime ainsi qu’une réforme des impôts existants pourrait s’avérer plus efficace que l’adoption immédiate d’une taxe qu’il juge "radicale".

Le Guardian donne quant à lui la parole à l’un des plus actifs pourfendeurs de la loi, Bernard Arnault himself. Le dirigeant de LVMH décrit une taxe "mortelle pour l’économie française" qu’il voit comme "une attaque contre l’économie libérale" et rappelle qu’il est déjà "certainement le plus grand contribuable individuel et l’un des plus grands contributeurs via les entreprises".

Aux Etats-Unis, le New York Times adopte une position plus équilibrée, pointant le contraste entre le soutien populaire fort et militant et l’opposition virulente des élites économiques. S’il met en avant la position de Patrick Martin, président du Medef ("l’introduction de cette taxe serait une forme de pillage"), l’article rappelle que la France s’inscrit dans un mouvement international où la fiscalité sur les ultra-riches revient au premier plan.

Le quotidien rappelle ainsi que l’Espagne a adopté un impôt de solidarité sur les grandes fortunes, que la Norvège a récemment étendu ses impôts sur la fortune pour inclure les plus-values latentes sur actions, ou encore l’Allemagne qui soutient un projet de taxe mondiale sur les milliardaires.

Dans ses colonnes, le Wall Street Journal apprend à ses lecteurs que Gabriel Zucman est un ancien conseiller de Bernie Sanders, figure de proue de la gauche radicale américaine. Et propose son analyse : "La dérive [budgétaire] de la France […] suscite un vaste soutien en faveur d’un impôt sur la fortune de grande ampleur, qui représenterait une rupture radicale avec l’agenda pro-entreprises du président Emmanuel Macron."

Outre-Rhin, Handelsblatt s’interroge : la taxe est-elle un outil approprié pour lutter contre l’endettement excessif du pays ? Ou s’agit-il d’un poison paralysant qui affaiblit les entreprises et chasse l’élite productive du pays ? "Jusqu’à présent, il était d’usage que tout le monde paie, sauf les plus aisés. Il faut que cela cesse", écrit le quotidien économique et financier, tout en évoquant les associations patronales "indignées que Zucman veuille taxer non seulement le patrimoine privé, mais aussi celui des entreprises".

De son côté, Zeit présente Gabriel Zucman comme une figure polarisante, navigant entre des partisans qui l’estiment capable de redresser les finances publiques et des détracteurs qui le jugent dangereux, pointant un modèle "quasi-communiste".

En Espagne, El País assoit la crédibilité de Gabriel Zucman, rappelant qu’il s’est imposé comme une référence académique sur le sujet de l’évasion fiscale et des inégalités. Le quotidien madrilène évoque une proposition qui vise à moderniser des systèmes fiscaux jugés obsolètes et à renforcer les ressources publiques face aux inégalités croissantes.

En Australie, le Financial Review revient lui aussi sur la polarisation des débats, avec d’un côté des dirigeants d’entreprises qui qualifient cette proposition de “folle” et “communiste” et de l’autre un Parti socialiste à la manœuvre pour s’assurer "que les riches contribuent à hauteur de leurs moyens à la réduction du déficit public."

Globalement, la couverture internationale de cette mesure reflète le clivage à l’œuvre dans l’Hexagone. Reste à savoir si cette taxe pourra permettre à la France d’être à nouveau précurseur en matière de justice fiscale (comme elle le fut en 1914 avec l’impôt sur le revenu ou en 1954 avec la TVA) ou si cette initiative est condamnée à rester un symbole politique sans réelle mise en œuvre.