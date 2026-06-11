L'essentiel :

- Levée de fonds d'environ 8 MEUR avec une demande totale de 9,5 MEUR, soit 1,2 fois l'offre initiale.

- Passage à une cotation en continu sur Euronext Paris à partir du 15 juin 2026.

- Flottant porté à 11,81% après l'opération, avec un engagement de conservation de 180 jours par le principal actionnaire.



TBSO a annoncé le succès de sa première offre au public par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel. L'opération a permis de lever environ 8 millions d'euros, avec une demande globale d'environ 9,5 millions d'euros, soit 1,2 fois l'offre initiale. Cette augmentation de capital a été réalisée par émission de 2 962 962 actions nouvelles au prix unitaire de 2,70 euros.



Le produit net de l'augmentation de capital, estimé à environ 7,6 millions d'euros, sera réparti pour environ 50% au développement de nouvelles plateformes technologiques, 30% à la croissance externe dans le cadre du projet d'acquisition de NVST, et 20% à l'accélération du développement des activités existantes via des investissements marketing et communication digitale.



Avant l'opération, le flottant représentait 2,32% du capital, il passe désormais à 11,81%. La société Quatre Vingt Dix, holding d'Éric Larchevêque, principal actionnaire avec 62,22% du capital avant l'opération, a souscrit pour 4,5 millions d'euros, soit 56,4% de l'augmentation, et s'est engagée à conserver ses actions pendant 180 jours.



À compter du 15 juin 2026, les actions TBSO seront cotées en continu sur Euronext Paris, de 9h à 17h30, remplaçant le mode de cotation de double fixing. Cette opération ne modifie pas la nature des titres ni les droits des actionnaires.



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