TC Transcontinental joue son va-tout en se repliant sur ses racines historiques de l'impression et des médias. Le problème ? Ses derniers résultats viennent de plonger.

Le basculement irréversible vers le numérique était prévisible. Les prévisions du secteur mesurent avec précision l'accélération de cette migration.

Les dépenses publicitaires mondiales devraient croître de 6,1 % d'ici 2026, après une hausse de 6,0 % en 2025, même si la structure de ces investissements continue de subir une mutation profonde, selon le rapport 'This Year, Next Year' du géant de la publicité WPP.

Alors que les formats numériques captent environ 70 % des budgets publicitaires mondiaux, l'imprimé traditionnel est en plein désarroi.

C'est précisément ce marasme sectoriel qui pousse TC Transcontinental à réécrire totalement sa stratégie en se désengageant de l'emballage. En finalisant la cession totale de son secteur Emballage à ProAmpac en mars 2026, l'entreprise a fait le pari de se recentrer sur le marketing de détail, l'impression et les médias. Après la vente, le chiffre d'affaires se répartit entre les Services au détail et l'Impression (~91 %) et le secteur Médias (~9 %).

Les perspectives de la direction prévoient d'allouer son bilan assaini à des solutions automatisées de marketing en magasin (ISM) et à des acquisitions régionales. Mais ces efforts porteront-ils leurs fruits ? La société semble actuellement traverser une phase de transition délicate.

Des marges de papier

Le chiffre d'affaires a stagné, mais les fondamentaux se sont fissurés. Au premier trimestre 2026, les revenus ont légèrement progressé pour atteindre 263,5 millions de dollars canadiens, en hausse de 2,3 % par rapport aux 257,7 millions de CAD de l'an dernier. Cette augmentation de 5,8 millions de CAD a été principalement portée par les acquisitions et l'effet de change favorable. La direction admet que la baisse des volumes et les concessions tarifaires ont compensé une partie de cette croissance.

Le résultat d'exploitation a lourdement chuté. Il est passé de 18,8 millions de CAD à 8,2 millions de CAD, soit un repli de 56,4 % sur un an, effaçant plus de la moitié des bénéfices sur une base de revenus quasi stable. La baisse des volumes et les remises accordées dans les services au détail et l'imprimerie n'ont rien arrangé. Le versement de primes plus élevées et l'augmentation des charges de dépréciation d'actifs ont accentué la pression sur les profits.

Le bénéfice net confirme cette tendance. L'entreprise est passée d'un profit de 4,8 millions de CAD l'an dernier à une perte de 0,2 million de CAD ce trimestre, soit une chute de 104 % en glissement annuel.

Rendement et valorisation

L'action TC Transcontinental se négocie à un prix bradé de 4,7 CAD après un effondrement brutal de 77,8 % au cours de l'année écoulée, loin de son sommet sur 52 semaines de 25,6 CAD.

Avec une capitalisation boursière de 409 millions de CAD (294 millions de USD), le véritable enjeu réside dans la déconnexion massive de la valorisation. Le titre s'échange à un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif microscopique de 4,5x basé sur les résultats de l'exercice 2027, bien en dessous de sa moyenne historique sur deux ans de 10,8x.

Sur sept analystes, cinq recommandent l'achat et deux sont à 'conserver', fixant l'objectif de cours moyen à 7,7 CAD. Cela implique un potentiel de hausse de 63,6 %, mais le scepticisme reste de mise : à moins que la direction ne parvienne à opérer un redressement spectaculaire immédiat, cet optimisme des analystes ressemble fort à un piège de valeur.

Les périls du pivot

Les acquisitions masquent la contraction du coeur de métier. En s'éloignant de l'emballage, l'entreprise se retrouve dépendante de l'imprimé et du marketing de détail, des secteurs très sensibles aux cycles économiques.

De plus, la société doit composer avec des volumes de ventes en baisse, des pressions sur les prix et les défis liés à l'intégration de nouvelles entités, tout en gérant un endettement qui pourrait devenir plus contraignant avant de s'alléger.

Dans un monde qui se numérise, la qualité de l'exécution est plus cruciale que jamais ; les presses tournent, mais générer un profit réel devient de plus en plus ardu.