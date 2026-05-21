TCG Companies s'allège chez Edenred, mais Goldman Sachs Intl se renforce
The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 19 mai, le seuil de 5% des droits de vote d'Edenred et détenir 11 943 703 actions, soit 5,04% du capital et 4,98% des droits de vote, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.
A l'inverse, Goldman Sachs International a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 15 mai, le seuil de 5% du capital du groupe de solutions de paiement et détenir 5,02% du capital et 4,96% des droits de vote, au résultat d'une acquisition d'actions Edenred hors marché.
Sa maison mère Goldman Sachs Group a toutefois précisé n'avoir franchi aucun seuil et détenir, au 15 mai, par l'intermédiaire des sociétés que le groupe bancaire américain contrôle, 15 437 303 actions Edenred, soit 6,51% du capital et 6,43% des droits de vote.
Edenred SE est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 44 pays, plus de 60 millions de salariés utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million entreprises clientes.
Edenred SE propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la motivation (cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (solutions multi-énergies, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité) et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.