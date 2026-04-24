Après avoir décrypté Millennium et ses 330 pods dans notre premier épisode, place à son exact opposé. Chris Hohn vient de réaliser la meilleure année de l'histoire des hedge funds depuis Londres, avec 9 lignes en portefeuille fin 2025. De quoi reposer une question qu'on croyait réglée : faut-il vraiment toute cette complexité pour battre les marchés ?

Sur l’année 2008, TCI perd 43%. Les actifs passent de 19 à moins de 5 milliards. Les investisseurs fuient. Hohn ne liquide pas. 17 ans plus tard, il signe le record absolu de l'histoire des hedge funds avec 18,9 MdsUSD de gains nets en 2025, selon le classement annuel d'Edmond de Rothschild. Devant les 16 milliards de Citadel en 2022. Sans quantitatif, sans équipes multiples, sans rotation permanente. Un homme, un filtre, et des actions qu'il garde parfois plus de 10 ans.

La liste noire avant la liste blanche

Hohn ne commence pas par chercher de bonnes affaires. Il commence par éliminer. Banques, compagnies aériennes, distribution, automobile, assurance, matières premières : tous exclus d'office. Trop de concurrence, trop peu de pouvoir sur les prix. Au final, à peine 200 sociétés dans le monde passent ce filtre, selon l'intéressé lui-même.

Ce qu'il cherche, ce sont des "tollkeepers", des péagers de l'économie. Des entreprises qui contrôlent un passage obligé que personne ne peut contourner. Prenez GE Aerospace, 27% de son portefeuille. Le vrai profit ne vient pas de la vente du moteur, mais des contrats de maintenance sur 30 ans qui suivent. Une fois installé, la compagnie aérienne dépend du constructeur pour toute la durée de vie de l'appareil. Visa fonctionne sur la même idée : un duopole des paiements mondiaux qu'aucun entrant ne peut répliquer. Mais identifier les bonnes entreprises n'est que la moitié du travail.

Le prix, la patience, la conviction

L'autre moitié, c'est d'attendre le bon prix pour entrer, de tenir même quand le marché doute, et d'en avoir la conviction profonde. "Good companies stay good, bad companies stay bad", répète Hohn. Encore faut-il les garder 8 ans en moyenne. Posez-vous la question : si demain votre portefeuille perd 20%, vous tenez ou vous vendez ? C'est là que la plupart des investisseurs lâchent.

Les chiffres valident la méthode. En 2025, TCI a progressé de 27,8%, contre 17,9% pour le S&P 500, porté par les 85% de GE Aerospace sur l'année. Sur longue période, c'est encore plus net. Selon le Financial Times, TCI génère environ 18% par an depuis 2004. A titre de comparaison, le S&P 500 tourne autour de 10% sur la même période. Presque le double de l'indice, sur 20 ans.

La vraie barrière à l'entrée

Mais il y a un prix à payer, et il est brutal. En 2022, le S&P 500 cédait 19%. TCI, lui, perdait 18%. Le mois dernier, après l'entrée en guerre des Etats-Unis contre l'Iran, le fonds a cédé 11,9% sur le seul mois de mars, portant sa performance à -9,4% sur le 1er trimestre 2026 selon Institutional Investor. Aucun filet, aucune couverture, aucun pod pour amortir le choc.

Alors pourquoi le reste de l'industrie s'obstine dans la complexité ? Parce qu'ils ne jouent pas le même match. Les multistratégies vendent du rendement absolu à des investisseurs institutionnels qui recherchent de la régularité, pas de la surperformance pure. TCI propose autre chose : la performance long terme d'un portefeuille concentré sur des entreprises d'exception, à condition d'en accepter les cycles boursiers. Deux produits, deux clientèles, deux philosophies.

Hohn ne prouve pas qu'il faut 9 lignes. Il prouve qu'avec les bonnes, et la patience de les tenir 8 ans en moyenne, on peut écraser le marché sur deux décennies. Reste la discipline. Tenir 8 ans une conviction que le marché remet en cause mois après mois, sans broncher. C'est là, nulle part ailleurs, que se joue la vraie barrière à l'entrée. Pas dans les entreprises. Dans la tête de l'investisseur. La plupart n'y arrivent pas. Hohn, si.