TE Connectivity pénalisé par ses ventes et les tensions au Moyen-Orient
Le groupe TE Connectivity a délivré des résultats trimestriels légèrement inférieurs aux attentes, dans un contexte marqué par des perturbations des chaînes d'approvisionnement liées aux tensions au Moyen-Orient. Le chiffre d'affaires s'est établi à 4,74 milliards de dollars, contre 4,76 milliards attendus, entraînant une chute de plus de 10% du titre en séance. L'entreprise évoque une pression accrue sur ses coûts, notamment en raison de la hausse des tarifs de transport et des matières issues du pétrole, comme les résines.
Malgré ce recul des ventes, le bénéfice ajusté par action a atteint 2,73 dollars, dépassant les prévisions de 2,70 dollars, et le groupe anticipe 2,83 dollars pour le trimestre en cours, au-dessus des attentes. Face à l'incertitude sur la durée des perturbations, la direction indique envisager des hausses de prix afin de préserver ses marges. La flambée des coûts des plastiques et polymères, liée aux tensions sur les flux pétroliers, affecte l'ensemble du secteur.
Dans le détail, la division des solutions industrielles a enregistré une croissance de 27% sur un an, portée par la demande en intelligence artificielle et en infrastructures énergétiques, notamment pour les centres de données.
TE Connectivity plc est une entreprise mondiale de technologie industrielle. La société offre une gamme de solutions de connectivité et de capteurs qui permettent la distribution d'énergie, de signaux et de données pour faire progresser les transports, les énergies renouvelables, les usines automatisées, les centres de données, la technologie médicale et plus encore. Ses segments comprennent les solutions de transport, les solutions industrielles et les solutions de communication. Le segment des solutions de transport propose des technologies de connectivité et de capteurs. Ses produits comprennent des terminaux, des systèmes de connexion et des composants, des capteurs et des relais. Le segment des solutions industrielles est un fournisseur de produits qui connectent et distribuent l'énergie, les données et les signaux. Ses produits comprennent des terminaux et des systèmes et composants de connecteurs, des relais, des gaines thermorétractables et des fils et câbles. Le segment des solutions de communication est un fournisseur de composants électroniques pour le marché des données et des appareils, ainsi que pour le marché des appareils électroménagers. Il propose également des solutions et des services de protection contre la foudre et de mise à la terre.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.