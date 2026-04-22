TE Connectivity pénalisé par ses ventes et les tensions au Moyen-Orient

Le groupe TE Connectivity a délivré des résultats trimestriels légèrement inférieurs aux attentes, dans un contexte marqué par des perturbations des chaînes d'approvisionnement liées aux tensions au Moyen-Orient. Le chiffre d'affaires s'est établi à 4,74 milliards de dollars, contre 4,76 milliards attendus, entraînant une chute de plus de 10% du titre en séance. L'entreprise évoque une pression accrue sur ses coûts, notamment en raison de la hausse des tarifs de transport et des matières issues du pétrole, comme les résines.

Malgré ce recul des ventes, le bénéfice ajusté par action a atteint 2,73 dollars, dépassant les prévisions de 2,70 dollars, et le groupe anticipe 2,83 dollars pour le trimestre en cours, au-dessus des attentes. Face à l'incertitude sur la durée des perturbations, la direction indique envisager des hausses de prix afin de préserver ses marges. La flambée des coûts des plastiques et polymères, liée aux tensions sur les flux pétroliers, affecte l'ensemble du secteur.



Dans le détail, la division des solutions industrielles a enregistré une croissance de 27% sur un an, portée par la demande en intelligence artificielle et en infrastructures énergétiques, notamment pour les centres de données.