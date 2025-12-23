Technip Energies a reçu une commande de Commonwealth pour son usine de GNL aux États-Unis

Technip Energies a reçu une commande de Commonwealth LNG pour lancer les achats des équipements nécessaires à son usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) située à Cameron Parish, en Louisiane, aux États-Unis. Cette usine à une capacité de 9,5 million de tonnes par an (Mtpa).



Cette commande porte sur les équipements nécessaires pour faciliter la construction accélérée et modulaire du projet Commonwealth LNG.



Cela comprend des achats auprès de leaders du secteur tels que Baker Hughes, pour six compresseurs à réfrigérant mixte entraînés par des turbines à gaz LM9000 ; Honeywell, pour la fourniture de six échangeurs de chaleur cryogéniques principaux ; et Solar Turbines, pour la fourniture de quatre turbines à gaz Titan 350.



Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : " Cette commande pour l'achat d'équipements critiques marque une nouvelle étape importante dans la progression du projet Commonwealth LNG vers sa décision finale d'investissement. Technip Energies continue de s'appuyer sur son leadership dans les solutions modulaires pour réaliser des projets qui transforment le paysage énergétique. "