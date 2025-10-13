Le titre Technip Energies s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Paris suite à des commentaires encourageants de Berenberg qui se montre confiant quant à la dynamique commerciale du groupe d'ingénierie et de technologies spécialisé dans la transition énergétique.
A 14h15, l'action prend autour de 1%, pour revenir en direction de ses récents plus hauts historiques, dans un marché parisien en progression de 0,2%.
Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de Berenberg jugent que la société continue de bénéficier d'un fort élan au niveau de ses prises de commandes, avec une vague importante de nouvelles commandes attendue dans le gaz naturel liquéfié (GNL).
L'intermédiaire financier souligne qua deux gros projets devraient être validés aux Etats-Unis dans les prochains mois, ainsi que de nouvelles commandes liées au projet Coral North d'Eni, des contrats qui pourraient ajouter au total environ 10 milliards de dollars au carnet de commandes actuel, améliorant encore la visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.
De son point de vue, la baisse récente du cours de l'action constitue une bonne opportunité pour se positionner sur la valeur.
Il maintient en conséquence sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 45 euros sur le titre.
Technip Energies N.V. est une société d'Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines). Le CA par activité se répartit comme suit :
- livraison de projets (70,6%) ;
- intégration de technologies, vente d'équipements et prestations de services (29,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Asie centrale (16,8%), Afrique et Moyen-Orient (59,4%), Amérique (12,9%) et Asie-Pacifique (10,9%).
