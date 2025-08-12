Technip Energies : deux brokers sont positifs sur le titre

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Technip Energies et augmente son objectif de cours à 45 euros, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées respectivement de 3% et 7% pour les exercices 2025 et 2026.



'Nous ajustons notre modèle en raison de la mise à jour des prévisions pour TPS (technologies, produits et services) et d'une plus grande confiance dans la génération de revenus en livraison de projets en 2026/2027', explique le broker.



Soulignant un quasi-doublement du cours de l'action sur les 12 derniers mois, ainsi que le gain récent du contrat Commonwealth LNG aux États-Unis, Berenberg juge Technip Energies 'très bien placé pour continuer à bénéficier de cette dynamique'.



Il salue aussi la 'forte sélectivité dans les nouveaux contrats, qui contribue à réduire les risques liés à l'exécution des projets et à soutenir les marges à moyen terme', ainsi que son portefeuille d'offres technologiques exclusives relutives sur les marges.



Par ailleurs, Jefferies a confirmé hier son conseil 'achat' sur Technip Energies avec un objectif de cours rehaussé de 31 à 50 euros, estimant que la dynamique positive du titre (+56% depuis le début de l'année, surperformant la plupart de ses pairs européens) pouvait se maintenir.



Pointant un carnet de commandes significatif pour 2026 et des perspectives positives de gains de contrats dans le GNL au second semestre, le broker relève de 12% son estimation de revenus 2026 à 8,7 milliards d'euros, soit 5% au-dessus du consensus.



'Le contrat Commonwealth LNG élargit la pénétration du marché américain du GNL, soutenant ainsi la poursuite de l'expansion des multiples vers ses pairs cotés aux États-Unis', poursuit Jefferies, qui valorise TE désormais à 8,7 fois l'EBITDA moyen 2026-27.