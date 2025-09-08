Le titre marque une pause après une ascension fulgurante, testant la solidité de ses soutiens techniques et mettant les investisseurs face à une phase d'hésitation.

Sur un mois, le titre recule de 2,9%. Une performance qui contraste avec l’envolée de 51,4% depuis le début de l’année et de 89,2% sur un an. Les cours évoluent désormais sous la moyenne mobile à 20 jours, mais restent au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Ce positionnement illustre un équilibre fragile, où les forces acheteuses et vendeuses se neutralisent partiellement.

Le jeu des supports et résistances

Graphiquement, le support immédiat se situe à 37,20 EUR, tandis que la résistance se dresse à 41,64 EUR. Après une succession de sommets plus hauts ces derniers trimestres, le titre s’installe désormais dans une consolidation horizontale, qui pourrait traduire une certaine complaisance des investisseurs.

Un biais haussier sous surveillance

Le scénario reste positif tant que le support à 37,20 EUR est défendu. En revanche, une rupture sous ce seuil invaliderait la lecture haussière et ouvrirait la voie à une correction plus marquée, qui viendrait questionner la solidité du parcours exceptionnel du titre.